The Nun: svelata nuova action figure "NECA" della suora demone Valak

Di Pietro Ferraro domenica 28 ottobre 2018

NECA annuncia una nuova action figure ispirata alla terrificante suora demone Valak del film horror "The Nun".

Nonostante l'horror The Nun sia stato una delusione al pari del primo film di Annabelle, il Demone Valak resta una delle creazioni più inquietanti dell'universo The Conjuring. Dopo il debutto nel sequel The Conjuring 2 e il recente spin-off campione d'incassi sembra il momento giusto per la demoniaca suora avere una sua action figure ufficiale, e sarà NECA ad immortalare Valak con una action figure ufficiale.

The Nun: l'action figure 'Creator Studio' della suora demone Valak Creator Studio annuncia il preordine di una nuova action-doll ispirata alla demoniaca suora Valak dello spin-off horror "The Nun".

Valak creata dal regista James Wan è stata interpretata da Bonnie Aarons sia nel sequel che nello spin-off. Il personaggio si è dimostrato così popolare tra i fan che Warner Bros. ha iniziato subito a asviluppare un film indipendente portando a bordo il regista Corin Hardy. "The Nun", uscito il 7 settembre, è diventato il film di maggior incasso nella serie "The Conjuring" con un incassi di 116,8 milioni dio dollari a livello nazionale per un totale di 362 milioni incassati in tutto il mondo.

"The Nun" però non ha avuto il medesimo riscontro dalla critica, con un misero 26% di recensioni positive registrate su Rotten Tomatoes. Il pubblico è stato invece più magnanimo con un punteggio di approvazione del 40%, ma neanche in questo caso il gradimento è stato stellare.

L'action figure di Valak, alta 20cm, è stata realizzata in un intrigante stile retrò. La figure è munita di due teste intercambiabili: una presenta la suora con il volto minaccioso, ma serio contrassegnato da occhi gialli penetranti mentre la seconda testa esplode in una furia demoniaca, con il volto stravolto e una bocca spalancata piena di zanne.

In "The Nun", una giovane suora in un'abbazia di clausura in Romania si è tolta la vita. Un sacerdote con un passato tormentato e una novizia sulla soglia dei suoi voti definitivi vengono inviati dal Vaticano per indagare. Insieme i due scoprono il sacrilego segreto dell'ordine. Rischiando non solo le loro vite, ma la loro fede e le loro stesse anime, affrontano una forza malvagia nella forma di una monaca demoniaca.

L'action figure "The Nun" di NECA è abbigliata con abiti in tessuto su misura che ricreano perfettamente il suo costume di scena. Valak sarà disponibile durante il primo trimestre del 2019.

[Exclusive2] NECA Brings the Demon Valak to the Toy Shelf With Upcoming ‘The Nun’ Figure! https://t.co/25WfOElaca #Exclusives #Toys pic.twitter.com/WOe3nLkkV5 — Bloody Ghost (@BloodyGhostVids) 27 ottobre 2018

Fonte: Bloody Disgusting