"L'armata delle tenebre" incontra "Bubba Ho-Tep" in un nuovo fumetto crossover

Di Pietro Ferraro domenica 28 ottobre 2018

Dynamite e IDW hanno annunciato il loro ultimo crossover a fumetti dal titolo "Army of Darkness / Bubba Ho-Tep".

Buone nuove per i fan di Bruce Campbell. Dynamite e IDW hanno annunciato il loro ultimo crossover a fumetti, che vedrà collidere il mondo de L'armata delle tenebre con quello del film Bubba Ho-Tep. In pratica Ash Williams (che combatte contro i demoni) ed Elvis Presley (che combatte le mummie) si incontreranno in quello che sembra un sogno che si avvera per i fan di Bruce Campbell.

Il fumetto ufficialmente intitolato Army of Darkness / Bubba Ho-Tep è opera dall'autore Scott Duvall. La storia vede Ash Williams intraprendere un viaggio di ricerca in Texas pensando che Elvis Presley potrebbe essere ancora vivo e vegeto. Questo scatena una serie di eventi universali tra cui una tuta di Elvis con speciali abilità di viaggio nel tempo che porterà ad un viaggio in una Las Vegas degli anni '70 dove Elvis Presley un tempo era il re. La parte più importante? Ci verrà presentato un nuovo libro dei morti, il "Necronomicon Ho-Tep".

Duvall ha commentato il suo lavoro su questo nuovo crossover.

Essendo un grande fan del personaggio di Ash, e per estensione dell'attore Bruce Campbell, sono stato immediatamente attratto dal film "Bubba Ho-Tep", basato su una storia originale del grande Joe R. Lansdale, e interpretato da Campbell nei panni di Elvis. Immediatamente dopo l'uscita, l'ho aggiunto alla mia collezione di DVD affiancandolo a "L'armata delle tenebre" perché sembrava un complemento ad esso. Spesso guardandoli in successione, sapevo che il team di Ash ed Elvis andavano insieme come il burro di arachidi e banana. Questi due mondi si adattavano già così bene insieme che hanno reso totalmente plausibile che potessero coesistere sullo stesso piano. Voler vedere come sarebbe se Ash ed Elvis interagissero è una grande parte di ciò che ha scatenato tutto questo, e quindi sono elettrizzato di vederlo finalmente in queste pagine.

Questa non è la prima volta che uno di questi franchise è stato ampliato nelle pagine di un fumetto. I fan di Evil Dead hanno goduto di diverse serie a fumetti, tra cui il famoso Ash vs. Freddy vs. Jason, in origine pensato per il grande schermo e poi pubblicato invece come un crossover a fumetti. Inoltre IDW Comics ha recentemente pubblicato un miniserie prequel di Bubba Ho-Tep dal titolo "Bubba Ho-Tep and the Cosmic Blood-Suckers", supervisionata da Joe R. Lansdale, scritta da Joshua Jabcuga e illustrata da Tadd Galusha.

A seguire la dichiazione del creatore e autore di "Bubba Ho-Tep", Joe R. Lansdale, in merito al nuovo crossover.

Sceneggiatura e artisti per il primo numero di "Army of Darkness vs Bubba Ho-tep" sono deliziosi come un panino fritto con burro di arachidi e banana. Sono eccitato come se avessi del buon senso e fossi il proprietario di Ft. Knox. Non vedo l'ora.

"Army of Darkness / Bubba Ho-Tep" presenta opere di Vincenzo Federici e sarà disponibile da febbraio 2019.

Fonte: Dynamite