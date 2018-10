IT di Stephen King: nuova action figure "parlante" del nuovo Clown Pennywise

Di Pietro Ferraro lunedì 29 ottobre 2018

Mezco Toyz annuncia il preordine di una nuova action figure "parlante" del clown danzante Pennywise dall'horror campione d'incassi "IT".

IT ha sbancato il box-office lo scorso anno aprendo la strada ad altri exploit horror come quello del recente sequel / reboot Halloween di Blumhouse. I fan attendevano da tempo un adattamento per il grande schermo del capolavoro di Stephen King, dopo la miniserie tv realizzata nel 1990 con protagonista un memorabile Tim Curry nei panni del Clown Pennywise. Il nuovo "IT" ha visto il debutto di un nuovo Pennywise magistralmente incarnato da Bill Skarsgård protagonista delle serie tv horror Hemlock Grove e la più recente Castle Rock.

Ora il Pennywise di Bill Skarsgård, che rivedremo nel sequel IT - Capitolo 2 in arrivo nei cinema il prossimo anno, è ritratto in una nuovissima action figure da ben 38 cm, prodotta da Mezco Toyz che dispone anche di alcune frasi del personaggio registrate che la figure può pronunciare, tra cui l'iconica "Anche tu galleggerai!".

La figure parlante e completamente articolata, dispone di un costume da clown in tessuto e presenta il tipico look "fumettoso" delle figures targate Mezco, che rende il Pennywise di Skarsgård ancor più inquietante e grottesco.

Puoi trovare la nuova figure "Mega Scale Talking Pennywise" disponibile in preordine sul sito ufficiale Mezco Toyz.

Fonte: Mezco Toyz