Stasera in tv: "Fast & Furious 8" su Italia 1

martedì 30 ottobre 2018

Italia 1 stasera propone Fast & Furious 8 (The Fate of the Furious), film d'azione del 2017 diretto da F. Gary Gray e interpretato da Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Michelle Rodriguez e Kurt Russell.

Cast e personaggi

Vin Diesel: Dominic Toretto

Dwayne Johnson: Luke Hobbs

Jason Statham: Deckard Shaw

Charlize Theron: Cipher

Michelle Rodriguez: Leticia 'Letty' Ortiz

Kurt Russell: signor Nessuno

Nathalie Emmanuel: Ramsey

Luke Evans: Owen Shaw

Elsa Pataky: Elena Neves

Tyrese Gibson: Roman Pearce

Ludacris: Tej Parker

Eden Estrella: Samantha Hobbs

Don Omar: Rico Santos

Tego Calderón: Tego Leo

Kristofer Hivju: Rhodes

Scott Eastwood: piccolo signor Nessuno

Helen Mirren: Magdalene Shaw

Oleg Prudius: assassino russo

Doppiatori italiani

Massimo Corvo: Dominic Toretto

Saverio Indrio: Luke Hobbs

Francesco Prando: Deckard Shaw

Roberta Pellini: Cipher

Rossella Acerbo: Leticia 'Letty' Ortiz

Massimo Rossi: signor Nessuno

Veronica Puccio: Ramsey

Alessio Cigliano: Owen Shaw

Laura Lenghi: Elena Neves

Fabio Boccanera: Roman Pearce

Oreste Baldini: Tej Parker

Arianna Vignoli: Samantha Hobbs

Alessandro Budroni: Tego Leo

Pino Insegno: Rhodes

Jacopo Venturiero: piccolo signor Nessuno

Ada Maria Serra Zanetti: Magdalene Shaw

Trama e recensione

Ora che Dom e Letty sono in luna di miele e Brian e Mia si sono ritirati ed il resto del gruppo è stato esonerato, il team giramondo ha trovato una parvenza di vita normale. Ma il gruppo sarà messo a dura prova come mai prima d’ora quando una donna misteriosa (la premio Oscar Charlize Theron) irretisce Dom per indurlo a ritornare al mondo del crimine, dal quale lui tenta invano di sfuggire e a fargli tradire coloro che gli sono più cari. Dalle coste di Cuba e le strade di New York fino alle distese ghiacciate del Mare di Barents, la nostra squadra d’élite attraverserà il globo per impedire a un ribelle di scatenare il caos in tutto il mondo… e per riportare a casa l’uomo che li aveva resi una famiglia.

Curiosità



Una settimana prima della fine delle riprese, Dwayne Johnson ha avuto un incontro segreto con il co-protagonista e produttore esecutivo Vin Diesel per affrontare questioni personali e professionali tra i due. Ciò è accaduto dopo che Diesel avrebbe cancellato alcune delle scene programmate di Johnson all'ultimo minuto. In diverse occasioni, secondo quanto riferito, Diesel avrebbe anche rifiutato di presentarsi sul set, lasciando centinaia di membri del cast, troupe e comparse in attesa sul set per oltre sei ore. In risposta a questo, Dwayne ha postato su Instagram: "Questa è la mia ultima settimana di riprese per Fast & Furious 8. Non c'è altro franchise che mi entusiasmi più di questo. Una troupe che lavora incredibilmente duro. Universal Studios Entertainment è stata una grande partner. Le mie co-protagoniste femminili sono sempre sorprendenti e mi piacciono molto. I miei co-protagonisti uomini però sono una storia diversa. Alcuni si comportano come uomini adulti e veri professionisti, mentre altri no. Quelli che non lo fanno sono troppo cacasotto per fare qualunque cosa. Quando guarderete questo film il prossimo aprile sembrerà che io non stia recitando e che la mia rabbia sia autentica, qualcosa che renderà il film grande e che ben si inserisce nel personaggio di Hobbs che è incorporato nel mio DNA. Il produttore in me è felice di questa parte". Diesel affrontò Johnson nell'incontro segreto un giorno dopo che il messaggio di Dwayne era stato pubblicato online. Johnson in seguito dichiarò in un'intervista che l'incontro era servito a chiarire alcune cose. Ha confermato che lui e Diesel non hanno girato alcune scene insieme a causa di "una differenza fondamentale nelle filosofie su come ci avviciniamo al cinema e alla collaborazione reciproca", ma che era "grato per quel chiarimento".



Quando "Signor nessuno" rivela la lista dei 10 "più ricercati" e che Roman è il numero 11, dice che le persone nella stanza sono i numeri 6, 8, 9 e 10. Il numero mancante 7 è un tributo a Paul Walker, morto durante la produzione di Fast & Furious 7. Il suo personaggio, Brian O'Conner, ha cambiato vita e si è ritirato per stare con la sua famiglia.



Il personaggio di Paul Walker, Brian O'Conner, era solito guidare le importazioni giapponesi nel franchise. Anche il suo sostituto, "Piccolo signor nessuno" (interpretato da Scott Eastwood), che era amico intimo di Walker nella vita reale, nel film guida questo tipo di auto (Subaru BRZ e Subaru Impreza WRX STi).



Quando alla squadra viene mostrato il garage con tutte le auto, incluso il carro armato dell'esercito, si può vedere anche la GTR di Paul Walker che il suo personaggio ha guidato nella settima puntata. Un sottile omaggio al compianto attore.



La danza rituale eseguita da Hobbs e dalla sua squadra di calcio è una tradizionale danza di guerra nell'isola del Pacifico chiamata Haka, Siva Tau, Cibi o Kaiao, a seconda della tribù di origine. Le squadre internazionali di rugby di Nuova Zelanda, Figi, Samoa e Tonga eseguono queste danze all'inizio delle loro partite in segno di forza e prodezza.



F. Gary Gray in precedenza ha diretto Vin Diesel in Il risolutore (2003), Jason Statham, Olek Krupa e Charlize Theron in The Italian Job (2003) e Dwayne Johnson in Be Cool (2005).



Il modo in cui Tyrese Gibson e Scott Eastwood bisticciano e si prendono in giro è simile a come Gibson e Paul Walker bisticciavano e si prendevano in giro in 2 Fast 2 Furious (2003). Entrambi erano amici intimi di Paul Walker.



Il film contiene alcuni riferimenti ad altri film. Deckard Shaw paragona Hobbs a Hercules, il ruolo di Hobbs in Fast & Furious 7 è stato deliberatamente ridotto al minimo perché Dwayne Johnson doveva girare Hercules: Il guerriero durante la maggior parte del programma di riprese principali di Fast & Furious 7. Il posticipo delle riprese a seguito della morte di Paul Walker ha reso nuovamente disponibile Johnson a tempo pieno, così i produttori hanno riorganizzato il finale di quel film per incorporare Hobbs come una parte importante dell'azione. Altri riferimenti includono un richiamo a"Miss Parker" (Ramsey) basato su una battuta tratta da Ci vediamo venerdì (1995), altro film diretto da F. Gary Gray; una citazione da "Lo Squalo" quando Hobbs commenta, mentre è in fuga dal sottomarino sotto il controllo di Cipher, "abbiamo bisogno di un camion più grande" e Deckard svegliato da sua madre nell'ambulanza fa riferimento ai film di Crank (2006) in cui recitava Jason Statham.



Il film include due attori della serie tv Il trono di spade: Nathalie Emmanuel ((Missandei) e Kristofer Hivju (Tormund Giantsbane).



Un debutto nelle sale cinesi da 63,9 milioni ha segnato il giorno di apertura più alto mai registrato in Cina. Inoltre il film ha incassato 190 milioni durante il primo fine settimana, registrando il più alto weekend di apertura in Cina.



In una scena Cipher (Charlize Theron) indossa una t-shirt vintage dei Metallica ("Metal Up Your Ass").



I veicoli guidati dalla squadra durante la sequenza d'azione a Manhattan includono una Chevrolet Corvette del 1966 (Letty); una Mercedes AMG GT S del 2016 (Tej e Ramsey); una Jaguar F-Type 2016 (Shaw); una Bentley Continental GT 2016 (Roman); una Subaru BRZ 2017 (Piccolo signor nessuno); e un MXT International (Hobbs).



Jason Statham e Helen Mirren condividono lo stesso compleanno, il 26 luglio. Anche Vin Diesel e Elsa Pataky condividono un compleanno, il 18 luglio.



Lo sceneggiatore della serie Chris Morgan ha dichiarato che dare il nome di Brian al figlio di Dom sembrava la cosa giusta da fare. Non solo è stato un modo per onorare Paul, ma anche un modo per onorare il personaggio di Brian per tutto quello che lui e Dom hanno vissuto durante la saga e rendere omaggio al modo in cui Brian ha cambiato la vita di Dom. La stessa cosa è accaduta anche fuori dallo schermo con Diesel che ha voluto ricordare Walker chiamando sua figlia Pauline dopo la morte dell'attore nel marzo 2015.



Ci sono state voci secondo le quali ci doveva essere una scena sui titoli di coda che introduceva al film spin-off "Hobbs & Shaw" con protagonisti Deckard Shaw e Luke Hobbs, ma pare sia stata tagliata da Vin Diesel.



Il film costato 250 milioni di dollari ha incassato nel mondo 1 miliardo e 239 milioni.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Brian Tyler che ha musicato anche The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Fast & Furious - Solo parti originali, Fast & Furious 5 e Fast & Furious 7.

Insieme alle musiche originali è stata rilasciata anche una compilation ufficiale con brani e collaborazioni di artisti vari che includono Lil Uzi Vert, Young Thug, Post Malone, Migos, Kehlani, Kevin Gates, Lil Yachty e molti altri.



Le canzoni del film:

1. Young Thug, 2 Chainz, Wiz Khalifa & PnB Rock - Gang Up

2. Lil Uzi Vert, Quavo & Travis Scott - Go Off

3. G-Eazy & Kehlani - Good Life

4. PnB Rock, Kodak Black & A Boogie Wit da Hoodie - Horses

5. Migos - Seize The Block

6. YoungBoy Never Broke Again – Murder (feat. 21 Savage) [Remix3]

7. Bassnectar – Speakerbox (feat. Ohana Bam & Lafa Taylor) [F8 Remix]

8. Post Malone - Candy Paint

9. Kevin Gates - 911

10. Lil Yachty – Mamacita (feat. Rico Nasty)

11. Jeremih, Ty Dolla $ign, & Sage The Gemini - Don't Get Much Better

12. Pitbull & J Balvin - Hey Ma (feat. Camila Cabello) [Spanish Version]

13. Pinto “Wahin” & DJ Ricky Luna - La Habana (feat. El Taiger)

14. J Balvin & Pitbull - Hey Ma (feat. Camila Cabello)

Le musiche originali di Brian Tyler:

1. The Fate of the Furious

2. Cipher

3. Zombie Time

4. Reunited

5. Confluence

6. Affirmation

7. The Toy Shop

8. Hoodwinked

9. Incentive

10. Harpooned

11. Simple Solutions

12. Asking the Question

13. The Cuban Mile

14. Facing the Crocodile

15. Cargo Breach

16. Mutual Interest

17. Wrecking Ball

18. Taking Control

19. Consequences

20. Nobody's Intel

21. Outflanked

22. Welcome to the Club

23. Roman

24. Davidaniya

25. Concussion Grenade

26. Rogue

27. Dead in the Eye

28. The Return 1

