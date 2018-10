Avatar sequel: nuovo logo ufficiale e Sigourney Weaver sta lavorando al quarto e quinto film

Di Pietro Ferraro martedì 30 ottobre 2018

Nuovo logo ufficiale per i sequel di "Avatar" e James Cameron sta già lavorando al quarto e quinto film.

I prossimi sequel di Avatar hanno ottenuto un nuovo logo ufficiale, che non presenta il tanto criticato font Papyrus. Il primo film interpretato da Sam Worthington, Zoe Saldana e Sigourney Weaver ha introdotto agli spettatori il mondo di Pandora. Il film era incentrato su Jake Sully che si trova costretto a scegliere tra proteggere i Na'vi e seguire i suoi ordini.

"Avatar" è diventato un blockbuster di proporzioni epiche con oltre 2 miliardi di dollari incassati nel mondo. Il film è stato elogiato dalla maggior parte dei critici, ma alcuni lo hanno liquidato definendolo sostanzialmente "Pocahontas nello spazio". Indipendentemente da ciò Cameron è stato in grado di trasformare "Avatar" in un successo trasversale grazie ad immersivi effetti speciali e all'uso della tecnologia 3D. Con i successivi sequel di "Avatar", Cameron ha rivelato che sta mirando a rivoluzionare di nuovo l'esperienza 3D, che è forse parte del motivo per cui i film sono stati rimandati così tante volte.

Il logo dei film Avatar ha quindi ricevuto un nuovo font. Il carattere del logo era già stato accennato durante uno sketch del Saturday Night Live con Ryan Gosling. La scenetta ruotava attorno a Gosling che era ossessionato dal fatto che un successone come quello di Cameron era riuscito a cavarsela usando il font Papyrus nel titolo e nel logo. Ora che Avatar 2 si sta avvicinando, il logo per i sequel è stato aggiornato e non presenta il font Papyrus. Questo font sarà probabilmente usato per "Avatar 2" e gli altri tre sequel di Avatar che Cameron ha annunciato. Cameron in precedenza ha rivelato che i primi due sequel saranno girati back to back, con Avatar 4 e 5 che dipenderanno dal successo dei primi due.

Nel frattempo Sigourney Weaver ha rivelato in un'intervista a The Holywood Reporter che James Cameron ha già iniziato a lavorare su Avatar 4 e Avatar 5. L'attrice ha dichiarato: "Sono impegnata a fare Avatar 4 e 5", dopo aver notato che ha già terminato il suo lavoro sulla seconda e terza puntata. Zoe Saldana ha finito di girare le sue scene per Avatar 2 e 3 a giugno, e come Cameron ha dichiarato dall'inizio di questo imponente progetto rispetto al programma delle riprese, stanno già passando a filmare i prossimi sequel, mentre i precedenti due affrontano il processo di post-produzione.

Nell'intervista a Sigourney Weaver è stato chiesto di Avatar 2. Weaver ha recitato nel primo film come la dottoressa Grace Augustine, un essere umano che si schiera con i Na'vi e perde la vita durante il conflitto. È stato confermato dal 2014 che l'attrice tornerà per il sequel, ma non è chiaro chi interpreti. La Weaver ovviamente non ha potuto entrare nei dettagli, ma ha detto che il suo personaggio sarà in tutti e quattro i sequel.

È un personaggio ricorrente, abbiamo appena terminato le riprese del due e tre, li abbiamo girati a Los Angeles e James ha annunciato pubblicamente che c'è un sacco di lavoro sott'acqua, così abbiamo imparato a fare immersioni libere e abbiamo fatto molte scene sott'acqua che sono state impegnative ma anche divertenti.

A Sigourney Weaver è stato anche chiesto se il suo nuovo personaggio di "Avatar 2" avesse qualche relazione con la dottoressa Grace Augustine del primo film e lei ha risposto: "no, non proprio", il che aggiunge mistero a questo nuovo personaggio che interpreta. James Cameron in passato ha paragonato il progetto alla trilogia Il Padrino e Weaver rivela che tutti i film possono essere guardati separatamente, ma che tutti lavorano insieme come "una grande saga".

James Cameron, insieme al cast e alla troupe, ha trascorso mesi nel processo di pre-produzione di "Avatar 2" per approntare il nuovo metodo di motion-capture subacqueo. Questo è un modo in cui i sequel rivoluzioneranno il cinema, ma Sigourney Weaver ha parlato di un altro modo in cui i sequel di Avatar saranno rivoluzionari.

Penso che l'acqua diventi un altro mondo, le sceneggiature sono incredibili e nella prima, che adoro, ha dovuto raccontare questa storia molto personale. Sono incredibili. C'è un messaggio di non sacrificare tutto per l'avidità e la conquista, ci vorranno tutti e quattro i film per rendere davvero quel messaggio forte e chiaro per il mondo intero.

Cameron ha in programma di far uscire Avatar 2 nel 2020, con i sequel rimanenti in uscita nel 2021, nel 2024 e nel 2025.

Fonte: Comicbook