British Independent Film 2018, le nomination - domina La Favorita

Di Federico Boni giovedì 1 novembre 2018

Annunciate le candidature dei premi dedicati al miglior cinema indipendente made in Britain.

Venezia 2018, La favorita (The Favourite): recensione del film di Yorgos Lanthimos Emma Stone, Rachel Weisz e Olivia Colman eccezionali protagoniste dell'ultimo film di Yorgos Lanthimos. Leggete la nostra recensione de La favorita E' l'acclamato "The Favourite" di Yorgos Lanthimos a dominare le nomination dei British Independent Film 2018, premi dedicati al miglior cinema indipendente made in Britain. 13 le candidature andate a "La Favorita", già premiato alla Mostra del Cinema di Venezia, seguito dalle 11 di "American Animals", diretto da Bart Layton e recentemente visto alla Festa del Cinema di Roma. Otto, invece, le candidature andate a "A Beautiful Day - You Were Never Really Here" di Lynne Ramsay.

In un anno da record per la rappresentanza femminile, visto e considerato che oltre il 40% delle nomination nelle categorie individuali coinvolge donne, Olivia Colman guida le candidate nella categoria 'miglior attrice' per il mostruoso ruolo della Regina Anne, mentre Emma Stone e Rachel Weisz, sue co-protagoniste, corrono come 'migliori attrici non protagoniste'. Quest'ultima bissa la candidatura come miglior attrice grazie a "Disobedience".

Roma 2018, American Animals: Recensione del film di Bart Layton Folgorante heist movie per l'esordiente Bart Layton, acclamato sia al Sundance che alla Festa del Cinema di Roma.

"The Favourite" è inoltre candidato in 7 su 9 categorie nelle categorie tecniche, con Lanthimos in corsa per il miglior film insieme ad "American Animals", "Beast", "Disobedience" e "You Were Never Really Here". Tra i registi c'è spazio anche per Andrew Haigh ("Lean on Pete"), mentre Steve Coogan, Rupert Everett, Joaquin Phoenix, Joe Cole e Charlie Plummer sono stati nominati come miglior attori. Steve Buscemi, Barry Keoghan, Dominic West, Evan Peters e Alessandro Nivola si batteranno per il premio di miglior attore non protagonista. La cerimonia dei BIFA si svolgerà il 2 dicembre a Londra.

Best British Independent Film 2018

“AMERICAN ANIMALS”

“BEAST”

“DISOBEDIENCE”

“THE FAVOURITE”

“YOU WERE NEVER REALLY HERE”

Best Director

ANDREW HAIGH (“Lean on Pete”)

YORGOS LANTHIMOS (“The Favourite”)

BART LAYTON (“American Animals”)

MICHAEL PEARCE (“Beast”)

LYNNE RAMSAY (“You Were Never Really Here”)

Best Screenplay

DEBORAH DAVIS, TONY McNAMARA (“The Favourite”)

BART LAYTON (“American Animals”)

SEBASTIAN LELIO, REBECCA LENKIEWICZ (“Disobedience”)

MICHAEL PEARCE (“Beast”)

LYNNE RAMSAY (“You Were Never Really Here”)

Best Actress

GEMMA ARTERTON (“The Escape”)

JESSIE BUCKLEY (“Beast”)

OLIVIA COLMAN (“The Favourite”)

MAXINE PEAKE (“Funny Cow”)

RACHEL WEISZ (“Disobedience”)

Best Supporting Actress

NINA ARIANDA (“Stan & Ollie”)

RACHEL McADAMS (“Disobedience”)

EMMA STONE (“The Favourite”)

RACHEL WEISZ (“The Favourite”)

MOLLY WRIGHT (“Apostasy”)

Best Actor

JOE COLE (“A Prayer Before Dawn”)

STEVE COOGAN (“Stan & Ollie”)

RUPERT EVERETT (“The Happy Prince”)

JOAQUIN PHOENIX (“You Were Never Really Here”)

CHARLIE PLUMMER (“Lean on Pete”)

Best Supporting Actor

STEVE BUSCEMI (“Lean on Pete”)

BARRY KEOGHAN (“American Animals”)

ALESSANDRO NIVOLA (“Disobedience”)

EVAN PETERS (“American Animals”)

DOMINIC WEST (“Colette”)

Most Promising Newcomer

JESSIE BUCKLEY (“Beast”)

MICHAELA COEL (“Been So Long”)

LIV HILL (“Jellyfish”)

MARCUS RUTHERFORD (“Obey”)

MOLLY WRIGHT (“Apostasy”)

The Douglas Hickox Award (Best Debut Director)

RICHARD BILLINGHAM (“Ray & Liz”)

DANIEL KOKOTAJLO (“Apostasy”)

MATT PALMER (“Calibre”)

MICHAEL PEARCE (“Beast”)

LEANNE WELHAM (“Pili”)

Debut Screenwriter

KAREN GILLAN (“The Party’s Just Beginning”)

DANIEL KOKOTAJLO (“Apostasy”)

BART LAYTON (“American Animals”)

MATT PALMER (“Calibre”)

MICHAEL PEARCE (“Beast”)

Breakthrough Producer

KRISTIAN BRODIE (“Beast”)

JACQUI DAVIES (“Ray & Liz”)

ANNA GRIFFIN (“Calibre”)

MARCIE MACLELLAN (“Apostasy”)

FAYE WARD (“Stan & Ollie”)

The Discovery Award

“THE DIG”

“IRENE’S GHOST”

“A MOMENT IN THE REEDS”

“SUPER NOVEMBER”

“VOYAGEUSE”

Best Documentary

“BEING FRANK: THE CHRIS SIEVEY STORY”

“EVELYN”

“ISLAND”

“NAE PASARAN”

“UNDER THE WIRE”

Best British Short Film

“THE BIG DAY”

“BITTER SEA”

“THE FIELD”

“TO KNOW HIM”

Best International Independent Film

“CAPERNAUM”

“COLD WAR”

“THE RIVER”

“ROMA”

“SHOPLIFTERS”

