Knives Out: iniziate le riprese del film di Rian Johnson con Daniel Craig

Di Pietro Ferraro giovedì 1 novembre 2018

Riprese in corso per "Knives Out", il nuovo film del regista Rian Johnson.

Rian Johnson ha ufficialmente dato il via alle riprese del suo nuovo film, Knives Out. Questo è il suo primo progetto dall'uscita de "Gli Ultimi Jedi" che pur avendo avuto un grande successo al box-office e di critica, è risultato molto divisivo tra i fan.

Rian Johnson ha annunciato il progetto all'inizio di settembre con Daniel Craig designato al ruolo di protagonista. Johnson ha utilizzato Twitter condividendo una foto in bianco e nero del ciak a significare riprese in corso.

Dal momento che James Bond 25 è stato posticipato di alcuni mesi a seguito dell'abbandono del regista Danny Boyle, Daniel Craig è tornato disponibile. Il cast include anche Chris Evans meglio noto come Captain America nell'Universo Cinematografico Marvel e Jamie Lee Curtis reduce dal successo del nuovo Halloween.

Lakeith Stanfield (Scappa - Get Out), Don Johnson (Django Unchained), Michael Shannon (La forma dell'acqua), Ana de Armas (Blade Runner 2049) e Toni Collette (Hereditary) completano il cast. Per quanto riguarda la trama, "Knives Out" è stato descritto come un classico giallo mistery con omicidio nella vena di Agatha Christie che si svolgerà ai giorni nostri. Daniel Craig interpreterà il ruolo del detective mentre gli altri ruoli non sono stati definiti.







Aaaaaaaaaaand we’re off pic.twitter.com/JWN1uK7DsN

— Rian Johnson (@rianjohnson) 30 ottobre 2018

Fonte: Screenrant