Pitch Perfect 4, Rebel Wilson conferma il via alle riprese nel 2019

Di Federico Boni giovedì 1 novembre 2018

Rebel Wilson spoilera news sul futuro di Pitch Perfect dal divano di Ellen.

Pitch Perfect 3: Recensione in Anteprima Le Bellas tornano in sala per la loro ultima 'reunion'. Ad un anno dai 185.2 milioni di dollari dal 3° deludente capitolo, le Bellas sono pronte a tornare. Di nuovo. Rebel Wilson ha infatti confermato da Ellen che nel 2019 tornerà sul set per girare Pitch Perfect 4.

Su Instagram, il 30 settembre scorso, la Wilson aveva pubblicato una foto a dir poco inequivocabile con Anna Camp, Brittany Snow e Chrissie Fit: le 4 Bellas facevano tutte il segno del '4' con la mano. Incalzata da Ellen DeGeneres, Rebel ha ceduto.

"Uhhhh, non posso dire nulla di ufficiale". "Solo che ci amiamo, tutte noi ragazze, e che sicuramente girerò un altro film musicale nei prossimi 12 mesi, posso dirlo, mi vedrete cantare ancora un po'".

La Wilson non ha fatto esplicitamente il titolo di Pitch Perfect, ma è molto probabile che la saga Universal possa proseguire. La stessa Anna Kendrick, nel 2017, aveva anticipato il futuro del franchise parlando di un nuovo possibile film. Cosa ci sia altro da dire non è chiaro, vista la svolta cinepanettonesca del 3° episodio, ma dinanzi ai 588.1 milioni di dollari complessivamente incassati dai 3 capitoli visti fino ad oggi in sala, qualsiasi dubbio perde evidentemente sostanza.