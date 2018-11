Shark - il Primo Squalo, arriva il sequel

Di Federico Boni giovedì 1 novembre 2018

The Meg di Jon Turteltaub avrà un sequel.

Shark – Il Primo Squalo: Recensione in Anteprima Jason Statham contro un dinosauro preistorico in The Meg, dal 9 agosto nelle sale d'Italia. Film di rara bruttezza, Shark - il Primo Squalo ha comunque sbancato i botteghini di mezzo mondo, con 527,789,817 dollari incassati dopo esserne costati appena 130. Gli squali in sala hanno sempre il loro fascino, con il titolo Warner pronto a bissare con un clamoroso sequel.

Catherine Xujun Ying, produttrice esecutiva della pellicola, ha infatti annunciato che il capitolo 2 'è ancora alle primissime fasi, ma ci stiamo lavorando'. Al momento non ci sono sceneggiatori legati al progetto, ma è chiaro che lo studios voglia tramutare The Meg di Jon Turteltaub in possibile 'franchise'. Quali altri mostri preistorici far risorgere, dopo il megalodonte combattuto da Jason Statham in The Meg?

A sceneggiare il primo capitolo, tratto dall'omonimo best seller del New York Times di Steve Alten, Dean Georgaris, Jon Hoeber e Erich Hoeber. Per Statham, nel 2019 di nuovo in sala con Hobbs and Shaw, spin-off di Fast and Furious, si è trattato del primo blockbuster di successo da assoluto protagonista.

Fonte: Comingsoon.net