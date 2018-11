Medea, Tyler Perry dice addio al suo iconico personaggio

Di Federico Boni giovedì 1 novembre 2018

Dopo 9 film visti praticamente solo in America, Tyler Perry uccide la vecchia Medea.

In Italia è praticamente sconosciuto, eppure Tyler Perry negli States è famosissimo grazie al personaggio di Mabel "Madea" Simmons, matriarca di una famiglia afroamericana che lo sceneggiatore, regista, attore e produttore cinematografico ha interpretato in 8 film in grado di incassare solo negli Usa 500 milioni di dollari.

Il nono, Tyler Perry's a Madea Family Funeral, in uscita il 1° marzo del 2019, sarà l'ultimo dell'infinita e fortunata serie. Perry sotterrerà Medea.

"Sono felice di uccidere quella vecchia stronza, sono stanco, amico. Solo che non voglio arrivare ad avere la sua età, interpretandola".

Il personaggio di Medea, nato dai ricordi materni di Perry e influenzato dalle performance di Eddie Murphy ne Il Professore Matto 2, diventa realtà a teatro nel 1999 con la pièce I Can Do Bad All By Myself, approdando in sala nel 2005 con Diary of a Mad Black Woman. Da allora Tyler non l'ha più abbandonata, raggiungendo l'apice nel 2009 con i 90 milioni incassati da Madea Goes to Jail. Madea Family Funeral segnerà anche la fine della lunga relazione tra Perry e la Lionsgate, poiché il regista ha firmato un'esclusiva milionaria con Viacom.

