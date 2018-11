Il Gladiatore, Ridley Scott produrrà il sequel

Di Federico Boni giovedì 1 novembre 2018

Il Gladiatore 2 prende sempre più forma.

18 anni dopo il trionfo agli Oscar, con 12 nomination e 5 statuette vinte, Ridley Scott produrrà il clamoroso sequel de Il Gladiatore con la sua ScottFree insieme alla Paramount.

Secondo quanto riportato da Variety, dopo anni di rumor in film sarebbe entrato in fase di sviluppo. Protagonista della pellicola sarà Lucio Vero, ovvero il figlio di Lucilla nonché nipote del perfido Commodo, interpretato da Joaquin Phoenix. Ad indossarne gli abiti, all'epoca, un giovanissimo Spencer Treat Clark. Diventato di culto, Il Gladiatore incassò 460 milioni di dollari in tutto il mondo, tramutando Crowe, premio Oscar come miglior attore, in divo globale.

Peter Craig, attualmente al lavoro su Maverick, sequel di Top Gun, lavorerà allo script. Non è ancora chiaro se Scott tornerà anche dietro la macchina da presa. Il Gladiatore vinse l'Oscar come miglior film, attore protagonista, costumi, effetti speciali e sonoro.

Fonte: HollywoodReporter