The Man From Nowhere, Derek Kolstad di John Wick per il remake americano

Di Federico Boni giovedì 1 novembre 2018

Lo sceneggiatore dei tre John Wick per il remake USA di The Man From Nowhere.

Action thriller coreano del 2010 diretto da Lee Jeong-beom e in poco tempo diventato di culto, The Man From Nowhere andrà incontro ad un remake americano con Derek Kolstad, sceneggiatore di John Wick, al lavoro sullo script.

Secondo quanto riportato da Deadline, sarà la New Line Cinema a firmare il rifacimento. All'epoca diventato film dai maggiori incassi in Corea, The Man From Nowhere ruotava attorno a Cha Tae-sik, uomo qualunque che gestisce un banco dei pegni in un piccolo quartiere. La sua vita è tranquilla e isolata, l'unica persona con cui parla quotidianamente è una bambina, So-mee, sua vicina di casa, senza padre e con una madre, Hyo-jeong, dipendente dall'eroina. Quest'ultima, un giorno, prende una partita di droga da un'organizzazione mafiosa e la nasconde in una fotocamera che consegna a Cha Tae-sik nel banco dei pegni. Questi la accetta, ignaro del contenuto, finché l'organizzazione scopre l'accaduto...

Il remake di The Man From Nowhere, che ha bel il 100% di recensioni positive su Rotten, è in lavorazione dal 2012, quando la Dimension Films ne acquistò i diritti affidando script e regia a Shawn Christensen (The Vanishing of Sidney Hall). 6 anni dopo, è la New Line Cinema ad aver messo mano su quei diritti, con Kolstad chiamato a sceneggiare il tutto. Si tratta del secondo remake sudcoreano della New Line dopo l'annunciato rifacimento di Train to Busan.