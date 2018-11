Infinite, un action thriller per Antoine Fuqua

Di Federico Boni venerdì 2 novembre 2018

Lorenzo di Bonaventura vuole Antoine Fuqua per Infinite di Ian Shorr.

Archiviato The Equalizer 2, Antoine Fuqua è in trattative per dirigere un action thriller Paramount prodotto da Lorenzo di Bonaventura, padre dei Transformers cinematografici, e da Mark Vahradian. Infinite il titolo del film, con Rafi Crohn produttore esecutivo

Scritta da Ian Shorr, la sceneggiatura ruota attorno ad un gruppo di uomini e donne quasi immortali che si sono reincarnati nel corso dei secoli, facendosi conoscere come "l'Infinito". Per sconfiggere una mente malvagia che ha intenzione di distruggere il Pianeta, il gruppo si dovrà affidare con enorme riluttanza a uno schizofrenico i cui vividi sogni sono in realtà i ricordi di vite passate.

Trama curiosa, quella ideata dallo sconosciuto Shorr, con Fuqua, esploso in sala nel 2001 con Training Day, che potrebbe assoldare il fidato Denzel Washington, ad oggi già diretto 4 volte.

Fonte: HollywoodReporter