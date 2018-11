Spie sotto copertura: trailer italiano del film d'animazione con Will Smith e Tom Holland

Di Pietro Ferraro venerdì 2 novembre 2018

Spie sotto copertura: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione con Will Smith e Tom Holland nei cinema americani dal 13 settembre 2019.

20th Century Fox ha reso disponibile un primo teaser trailer italiano Spie sotto copertura, una action-comedy con Will Smith e Tom Holland che strizza l'occhio a franchise come "James Bond" o "Mission: Impossible". Nello specifico la trama racconta il rapporto tra la spia e l'uomo che crea i gadget che gli permettono di avere successo nel suo lavoro, proprio come 007 e Q.

"Spie sotto copertura" segue la super-spia di fama mondiale Lance Sterling (Will Smith) nota per raffinatezza, fascino e disinvoltura. Il suo socio e scienziato Walter Beckett (Tom Holland) non ha abilità sociali, ma compensa ciò con intelligenza e invenzioni, crendo i gadget e gli aggeggi che Lance usa nelle sue missioni. Ma quando gli eventi prendono una svolta inaspettata, Walter e Lance sono costretti a fare affidamento l'uno sull'altro in un modo completamente nuovo. Se questa strana coppia non riuscirà ad imparare a lavorare come una squadra, il mondo intero potrebbe essere condannato.

Il resto del cast include Karen Gillan (Guardiani della Galassia) nei panni di "Occhi", DJ Khaled nel ruolo di "Orecchi" e Rashida Jones (Parks and Recreation) come l'agente Mercy Kappel. Il cast è completato da Ben Mendelsohn (Rogue One: A Star Wars Story)) e Masi Oka (Shark - Il primo squalo) in ruoli non specificati.

Troy Quane e Nick Bruno, che in precedenza hanno lavorato come animatori in film come Snoopy & Friends - Il film dei Peanuts e Ferdinand, fanno il loro debutto alla regia. "Spie sotto copertura" basato sul cortometraggio "Pigeon: Impossible" arriverà nei cinema americani il 13 settembre 2019.

