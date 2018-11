La notte dei morti viventi: arriva il gioco da tavolo ufficiale del cult di Romero

Di Pietro Ferraro venerdì 2 novembre 2018

CMON annuncia un gioco da tavolo ufficiale ispirato al cult horror "La notte dei morti viventi" di George Romero.

Appassionati di giochi da tavolo horror e fan del cult La notte dei morti viventi del compianto George A. Romero arrivano novità da CMON, l'azienda ha rivelato di aver acquisito una licenza da Living Dead Media per realizzare giochi da tavolo con marchio Night of the Living Dead basati sul classico di Romero.

La dichiarazione di Geoff Skinner, VP di Media Development di CMON.

La notte dei morti viventi è il film di zombie per eccellenza, è un onore lavorare con una tale proprietà e siamo entusiasti di poter collaborare con Living Dead Media e Image Ten alla creazione di un gioco degno dell'eredità del film.

I giochi prodotti da CMON sono stati approvati da Image Ten, la compagnia di produzione originale del film di Romero nonché detentori dei diritti de "La notte dei morti viventi". Con la scomparsa di George A. Romero l'anno scorso, tocca ora alla società mantenere l'eredità del suo classico del 1968 che ha definito il genere zombie. La compagnia lavorerà con Evolution USA, con cui ha già collaborato nel gioco da tavolo Narcos.

Il commento di Travis Rutherford, Chief Revenue Officer di Evolution.

Siamo entusiasti che La notte dei morti viventi arrivi sui tavoli da gioco di tutto il mondo il prossimo anno, e siamo entusiasti di vedere cosa ha preparato il team di CMON. Proprio come il loro lavoro su Narcos, sappiamo che questa sarà un degna aggiunta ad un franchise leggendario.

Oltre a creare i giochi da tavolo, CMON realizzerà anche miniature in PVC, dadi, monete, carte e altri accessori che permetteranno ai giocatori di godere appieno di questa mortifera esperienza apocalittica.

La dichiarazione di Steve Wolsh, CEO di Living Dead Media.

Living Dead Media e Image Ten sono orgogliosi di collaborare con CMON per portare alle legioni di fan un nuovo modo di vivere La notte dei morti viventi, e Living Dead Media onorerà George A. Romero donando una parte dei suoi profitti alla nuova fondazione di George A. Romero conosciuta come GARF.

Per il momento, non ci sono notizie su quando il gioco da tavolo di "Night of the Living Dead" sarà disponibile, ma CMON ha reso disponibile un'immagine della scatola del gioco.

