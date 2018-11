Eve: prima immagine ufficiale dell'action-thriller con Jessica Chastain

Di Pietro Ferraro venerdì 2 novembre 2018

Eve: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione di Tate Taylor con Jessica Chastain.

Disponibile una prima immagine ufficiale per Eve, il thriller d'azione che segna la reunion di Jessica Chastain con Tate Taylor, regista di The Help.

Chastain in "Eve" interpreta una letale killer professionista che lavora per un'organizzazione di operazioni clandestine, viaggiando nel mondo e occupandosi di bersagli di alto profilo. Notevole il cast di supporto che include Colin Farrell, Geena Davis, John Malkovich, Common e Jess Weixler, che vedremo insieme a Chastain nel sequel IT 2 in arrivo nelle sale il prossimo anno.

Jessica Chastain dai tempi del corale "The Help", che gli ha regalato la sua prima candidatura all'Oscar, ha collezionato una serie di ruoli in titoli di alto profilo tra cui Zero Dark Thirty di Kathryn Bigelow, Interstellar di Christopher Nolan (2014), Miss Sloane - Giochi di potere di John Madden (2016), Molly's Game di Aaron Sorkin (2017) e sarà l'antagonista principale in X-Men - Dark Phoenix in arrivo nei cinema l'anno prossimo. Tate Taylor con "Eve" affronta il suo primo film d'azione, dopo l'exploit di "The Help" il regista ha diretto il biopic Get on Up - La storia di James Brown (2014) e il thiller La ragazza del treno (2016).

Nicolas Chartier e Dominic Rustam producono "Eve" per Voltage Pictures, con Chastain che oltre a recitare è anche produttrice del film. Eve si è imbattuto in qualche problema nelle prime fasi di sviluppo, dopo che il regista e sceneggiatore originale del film, Matthew Newton, ha abbandonato il progetto sulla scia di accuse di violenza domestica risalenti al 2007. Eve attualmente non è fornito di una data di uscita ufficiale.





