Downhill, Will Ferrell e Julia Louis-Dreyfus per il remake Usa di Forza Maggiore

Di Federico Boni sabato 3 novembre 2018

La black comedy svedese sarà rifatta dagli americani.

4 anni dopo il premio della giuria nella sezione Un Certain Regard al 67º Festival di Cannes, Force Majeure di Ruben Östlund andrà incontro ad un remake in lingua inglese.

Nat Faxon e Jim Rash, sceneggiatori di Paradiso amaro nonché registi di The Way Way Back, si siederanno dietro la macchina da presa, con Will Ferrell e Julia Louis-Dreyfus negli abiti dei protagonisti. Downhill, il titolo del remake targato Fox Searchlight.

Il film svedese ruotava attorno a Tomas ed Ebba, marito e moglie in vacanza sulle Alpi insieme ai figli. Un evento inaspettato, però, sconvolge la loro routine: un giorno, mentre sono a pranzo in un ristorante panoramico, una valanga sembra dirigersi a grande velocità verso di loro. Ebba d'istinto protegge i figli, mentre Tomas afferra il cellulare e si dà alla fuga. Alla fine il pericolo è scampato senza conseguenze, ma la diversa reazione della coppia all'evento crea una crepa nel loro rapporto...

La Dreyfus produrrà il tutto, con Anthony Bregman, mentre tra i produttori esecutivi abbiamo Stefanie Azpiazu, Erik Hemmendorff e Ruben Ostlund, regista del film originale.

Fonte: HollywoodReporter