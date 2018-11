Il Colore Viola, anche il musical arriverà al cinema

Di Federico Boni sabato 3 novembre 2018

Da Broadway ad Hollywood, arriva in sala il musical de Il Colore Viola.

Nato come romanzo (di Alice Walker), poi diventato film di successo (di Steven Spielberg) ed infine musical a Broadway, Il Colore Viola si appresta a tornare al cinema proprio grazie all'adattamento dell'opera teatrale vincitrice ai Tony Award. La Warner, secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, sarebbe al lavoro sul musical di The Color Purple, con Oprah Winfrey, Quincy Jones e Scott Sanders, produttori della versione teatrale, produttori anche dell'adattamento cinematografico insieme a Steven Spielberg.

Il film di quest'ultimo, che lanciò nel 1985 Whoopi Goldberg, venne nominato a 11 Oscar, senza vincerne neanche uno. Il musical, scritto da Marsha Norman e musicato da Brenda Russell, Allee Willis e Stephen Bray, è arrivato a Broadway nel 2005, ottenendo 11 nomination ai Tony e incassando oltre 350 milioni di dollari. Nel 2016 il revival con Cynthia Erivo ha vinto due Tony, un Grammy e un Emmy.

Il romanzo originale, vincitore del Premio Pulitzer per la narrativa, è stato tradotto in 25 lingue, vendendo 5 milioni di copie in tutto il mondo. Ambientato nell'America degli anni venti, ha come protagonista una ragazza nera maltrattata da una società razzista e maschilista che trova conforto nella sincera e profonda amicizia di una donna.