Aquaman: James Wan conferma che il film è pronto

Di Pietro Ferraro domenica 4 novembre 2018

Aquaman pronto a debuttare nelle sale, lo conferma il regista James Wan.

Il regista James Wan conferma che il suo lavoro su Aquaman si è ufficialmente concluso. La Warner Bros. punta molto su questo nuovo film in solitaria per dare un'ulteriore spinta all'Universo Esteso DC, sulla scia del successo di Wonder Woman che è stato in parte compromesso dal controverso Justice League. La versione di Jason Momoa di Arthur Curry alias Aquaman ha già fatto due apparizioni, ma sarà questo suo primo film in solitaria a mostrare tutte le potenzialità di questa grintosa rivisitazione del supereroe atlantideo.

Aquaman: nuovo trailer italiano, foto e poster del film DC Il film in solitaria di "Aquaman" diretto da James Wan e con protagonista Jason Momoa arriva nei cinema italiani il 1° gennaio 2019.

James Wan ha recentemente utilizzato il suo account Instagram per rivelare ai fan che Aquaman è pronto al 100%. Wan e il suo staff hanno trascorso gli ultimi due anni tra produzione e post-produzione e hanno ora completato tutto il lavoro necessario affinché "Aquama"n sia pronto a debuttare nelle sale americane il prossimo mese. Wan ha colto l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno trascorso il loro tempo lavorando al film e ha rivelato che ora farà un meritato sonnellino prima che inizi il lungo tour promozionale.

Ora che tutto il lavoro più delicato, quello degli effetti visivi e sonori, è giunto a termine pare che la premiere londinese del film potrebbe avere luogo a fine novembre, voce ancora da confermare. Per quanto riguarda le proiezioni degli incassi, il film è attualmente previsto come il weekend di apertura più basso di qualsiasi film dell'UEDC, ma questa previsione potrebbe cambiare in modo significativo a seconda della risposta della critica alle prime proiezioni. Il film è stato precedentemente paragonato ai film della "Fase 1" dell'Universo Cinematografico Marvel come qualità e tono, ma Aquaman dovrà anche affrontare una finestra di uscita non semplice, con diretti concorrenti al box-office del calibro di Bumblebee e Il ritorno di Mary Poppins.

Dopo la premiere, "Aquaman" debutterà prima nei cinema cinesi il 7 dicembre 2018, poi nelle sale americane il 21 dicembre 2018 e infine nei cinema italiani il 1° gennaio 2019.