The Haunting of Sharon Tate: prima immagine ufficiale di Hilary Duff

Di Pietro Ferraro lunedì 5 novembre 2018

Hilary Duff nella prima immagine ufficiale di "The Haunting of Sharon Tate"

L'anno prossimo ricorrerà Il 50° anniversario degli omicidi avvenuti nella villa di Hollywood di Sharon Tate, che hanno visto l'attrice in attesa di un bambino e alcuni amici brutalmente assassinati dai seguaci di Charles Manson. Questo tragico episodio sarà parte della trama di Once Upon a Time in Hollywood, il nuovo film Quentin Tarantino con Margot Robbie nei panni della sfortunata attrice. Oltre al film di Tarantino c'è un altro film su Sharon Tate in arrivo, e oggi vi possiamo proporre un primo sguardo a questo crime-thriller a sfondo psicologico.

Once Upon a Time in Hollywood: prima foto ufficiale di Margot Robbie come Sharon Tate Quentin Tarantino torna dietro la macchina da presa per "Once Upon a Time in Hollywood", dramma corale dal cast stellare ambientato negli anni '60.

The Haunting of Sharon Tate vede protagonista l'ex principessa Disney Hilary Duff nel ruolo di protagonista. L'attrice al contrario di Margot Robbie è già stata criticata dalla sorella di Sharon Tate riguardo al suo coinvolgimento in questo film. Hilary Duff reciterà accanto a Jonathan Bennett (Mean Girls, Il ritorno della scatenata dozzina) e Lydia Hearst (Between Worlds, South of Hell). Daniel Farrands (Halloween 6: La maledizione di Michael Myers, Il messaggero - The Haunting in Connecticut) ha scritto, diretto e prodotto il film. A bordo anche Lucas Jarach ed Eric Brenner come produttori per la Skyline Entertainment di Jim Jacobsen, che ha interamente finanziato il film.

Il film segue l'attrice Sharon Tate (Duff) e il suo bambino non ancora nato nelle settimane precedenti il suo omicidio, mentre è tormentata dalle visioni della sua morte imminente.

La dichiarazione di Bill Bromiley di Saban Films.

Gli omicidi Tate mantengono una orribile attrazione, anche quasi 50 anni dopo il loro verificarsi. Hilary è ipnotizzante come Sharon Tate, questa è una storia brutale e inquietante.

Fonte: Dread Central