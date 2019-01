The Haunting of Sharon Tate: primo trailer del thriller con Hilary Duff

Di Pietro Ferraro domenica 6 gennaio 2019

The Haunting of Sharon Tate: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller di Daniel Farrands con protagonsita Hilary Duff.

Disponibile un primo trailer di The Haunting of Sharon Tate, film con protagonista Hilary Duff la cui uscita coinciderà con il 50° anniversario dei macabri omicidi di Manson.

"The Haunting of Sharon Tate", attualmente in post-produzione, reimmagina gli ultimi giorni di vita di Sharon Tate (Hilary Duff) prima di essere tragicamente uccisa all'età di 26 anni dalla famiglia di seguaci di Charles Manson.

"The Haunting of Sharon Tate" non ha nulla a che fare con Once Upon a Time in Holywood di Quentin Tarantino, in cui Sharon Tate sarà interpretata da Margot Robbie.

Debra Tate, sorella di Sharon Tate, non è felice di entrambi i film, non gli piacciono i casting di entrambe le attrici e ha rilasciato commenti negativi sulla scelta di rievocare il brutale omicidio della sorella. Per quanto riguarda "The Haunting of Sharon Tate", Debra ha definito il film "di cattivo gusto". Questo nuovo thriller mostra una Tate che ha delle premonizioni sulla sua morte imminente per mano della famiglia Manson. Debra definisce questa idea completamente falsa.

Non importa chi ci stia recitando, è solo di cattivo gusto, è senza classe il modo in cui tutti si stanno affrettando a pubblicare qualcosa per il 50° anniversario di questo evento orribile.

Hilary Duff non ha mai risposto pubblicamente alle affermazioni di Debra Tate, ma in un'intervista ha definito la possibilità interpretare Sharon Tate come "un'opportunità incredibile", definendo poi la defunta attrice, "una donna straordinaria" e aggiungendo che l'intera esperienza è stata "un vero onore".

Il commento di Bill Bromiley di Saban Films, casa di produzione dietro all'uscita del film.

Gli omicidi Tate mantengono un orribile fascinazione, anche a quasi 50 anni dal loro verificarsi. Hilary è ipnotica come Sharon Tate; si tratta di una storia brutale e inquietante.

Il cast del film include anche Jonathan Bennett (Mean Girls, Il ritorno della scatenata dozzina) e Lydia Hearst (Between Worlds, South of Hell). Daniel Farrands (Halloween 6: La maledizione di Michael Myers, Il messaggero - The Haunting in Connecticut) ha scritto, diretto e prodotto il film.

"The Haunting of Sharon Tate" non ha ancora una data ufficiale di uscita, ma sarà nelle sale americane presumibilmente nei primi mesi del 2019.

The Haunting of Sharon Tate: prima immagine ufficiale di Hilary Duff

L'anno prossimo ricorrerà Il 50° anniversario degli omicidi avvenuti nella villa di Hollywood di Sharon Tate, che hanno visto l'attrice in attesa di un bambino e alcuni amici brutalmente assassinati dai seguaci di Charles Manson. Questo tragico episodio sarà parte della trama di Once Upon a Time in Hollywood, il nuovo film Quentin Tarantino con Margot Robbie nei panni della sfortunata attrice. Oltre al film di Tarantino c'è un altro film su Sharon Tate in arrivo, e oggi vi possiamo proporre un primo sguardo a questo crime-thriller a sfondo psicologico.

Once Upon a Time in Hollywood: prima foto ufficiale di Margot Robbie come Sharon Tate Quentin Tarantino torna con "Once Upon a Time in Hollywood", dramma corale dal cast stellare ambientato negli anni '60 - Al cinema dal 26 luglio 2019.

The Haunting of Sharon Tate vede protagonista l'ex principessa Disney Hilary Duff nel ruolo di protagonista. L'attrice al contrario di Margot Robbie è già stata criticata dalla sorella di Sharon Tate riguardo al suo coinvolgimento in questo film. Hilary Duff reciterà accanto a Jonathan Bennett (Mean Girls, Il ritorno della scatenata dozzina) e Lydia Hearst (Between Worlds, South of Hell). Daniel Farrands (Halloween 6: La maledizione di Michael Myers, Il messaggero - The Haunting in Connecticut) ha scritto, diretto e prodotto il film. A bordo anche Lucas Jarach ed Eric Brenner come produttori per la Skyline Entertainment di Jim Jacobsen, che ha interamente finanziato il film.

Il film segue l'attrice Sharon Tate (Duff) e il suo bambino non ancora nato nelle settimane precedenti il suo omicidio, mentre è tormentata dalle visioni della sua morte imminente.

La dichiarazione di Bill Bromiley di Saban Films.

Gli omicidi Tate mantengono una orribile attrazione, anche quasi 50 anni dopo il loro verificarsi. Hilary è ipnotizzante come Sharon Tate, questa è una storia brutale e inquietante.

"The Haunting of Sharon Tate" non è fornito ancora di una data di uscita ufficiale.







