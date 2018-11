Halloween: nuova action figure "Mezco" di Michael Myers

Di Pietro Ferraro lunedì 5 novembre 2018

Mezco Toyz annuncia una nuova action figure dell'iconico serial killer Michael Myers dalla saga horror "Halloween".

Il successo al box-office del nuovo Halloween di David Gordon Green di fatto ha rilanciato il genere "slasher" e sembra che presto ritroveremo sul grande schermo un paio di icone horror anni '80 di cui si sentiva davvero la mancanza: il Freddy Krueger di Nightmare e il Jason Jason Voorhees di Venerdì 13.

Halloween: recensione della saga di Michael Myers Con il nuovo Halloween nelle sale, ripercorriamo l'intera saga dell'icona horror Michael Myers dal folgorante esordio firmato da Carpenter nel 1978 a controversi moderni reboot di Rob Zombie.

In realtà al sottoscritto il nuovo "Halloween" non è affatto piaciuto, di fatto Green ha tentato di propinarci una rivisitazione di Halloween - 20 Anni dopo, con l'idea indubbiamente furbesca di cancellare tutti i sequel realizzati così da poter, nel frattempo, fruirne a piene mani. Quello di Green è un film creato ad hoc per una nuova generazione in cui la "memoria" è diventato un optional, ma se questo potrebbe servire a riportare Robert Englund per un'ultima volta nei panni di Freddy Krueger e Jason di nuovo in azione in quel di Crystal Lake, siamo ben lieti di sorbirci un "nuovo" Halloween.

Tornando al caro e vecchio Michael Myers, Mezco ha aggiunto "L'ombra" alla sua linea di figures horror stilizzate nota come "Designer Series" che già include Pinhead, Chucky, Jason Voorhees, Beetlejuice, Regan de L'Esorcista e Sam dell'antologia horror La vendetta di Halloween.

Halloween: Recensione del film di David Gordon Green 40 anni dopo l'Halloween originale Michael Myers è tornato. Con una terrorizzata e furiosa Jamie Lee Curtis ad attenderlo.

Gli occhi scuri di Michael sbirciano attraverso la sua maschera bianca senza emozioni. Lo stalker apparentemente inarrestabile è presentato in una tuta blu e viene fornito completo di un coltello da macellaio che si adatta perfettamente alla mano destra, un'ulteriore mano destra per ricreare pose inquietanti del film e un zucca caccia-streghe sono incluse.

Basato sull'originale "Halloween" di John Carpenter, la figure di Michael Myers è alta circa 15 cm e presenta 10 punti di articolazione. La nuova figure Mezco prevista in uscita tra maggio e luglio 2019 è già disponibile per il preordine QUI.