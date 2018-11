Box Office Italia, esordio da 4.7 milioni per Lo Schiaccianoci - bene Ti Presento Sofia

Di Federico Boni lunedì 5 novembre 2018

Disney sugli scudi grazie a Lo schiaccianoci e i Quattro Regni, ma sono in tanti a festeggiare.

Box Office Usa, boom Bohemian Rhapsody - delude Lo Schiaccianoci Freddie Mercury straccia Lo Schiaccianoci Disney con 50 milioni di dollari incassati al debutto solo negli Usa. 142 in tutto il mondo. Un lungo ponte da ricchi incassi. Botteghini pieni dopo un mese di magra, in Italia, con Lo schiaccianoci e i Quattro Regni dominatore assoluto. Se negli Usa deludente, il live-action Disney ha dominato il fine settimana tricolore, incassando la bellezza di 4.734.178 euro in 5 giorni di programmazione, con 639.377 spettatori e una media di quasi 7000 euro a copia. Festa anche in casa Fox con Il mistero della Casa del Tempo, riuscito ad incassare 1.937.337 euro in 5 giorni, così come in casa Medusa grazie a Ti presento Sofia.

1.575.608 euro in 5 giorni per la commedia, già diventata il miglior incasso italiano degli ultimi 6 mesi. Altro esordio importante con First Man - il Primo Uomo di Chazelle, debuttante con 1.574.353 euro in 5 giorni, mentre Hell Fest, horror Notorious, è partito con 567.639 euro. Halloween di David Gordon Green ha invece raggiunto i 3 milioni di euro, con A Star is Born a quota 6 milioni e Euforia della Golino arrivato ai 1.262.285 euro totali. Ad un passo dai 2 milioni troviamo Piccoli Brividi 2, mentre The Children Act ha raggiunto il milione e mezzo.

Altro weekend ricco in arrivo grazie alle uscite di Zombie contro Zombie, Tutti lo Sanno, Menocchio, Notti Magiche di Paolo Virzì, Senza lasciare Traccia, Il ragazzo più felice del mondo, Zen - Sul Ghiaccio Sottile, Hunter, La scuola Serale, Ötzi e il Mistero del Tempo, Overlord e Malerba.