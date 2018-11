Asher: trailer e poster del thriller d'azione con Ron Perlman

Di Pietro Ferraro lunedì 5 novembre 2018

Asher: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller d'azione di Michael Caton-Jones nei cinema americani dal 7 dicembre 2018.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Momentum Pictures ha reso disponibili trailer e poster di Asher, un action-thriller con Ron Perlman nei panni di un letale sicario prossimo al pensionamento.

Michael Caton-Jones dirige "Asher" da una sceneggiatura di Jay Zaretsky. I crediti di Caton-Jones, che ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel 1989 con il thriller Scandal - Il caso Profumo, includono il dramma Voglia di ricominciare (1993) con Robert De Niro e Leonardo DiCaprio, il biopic storico Rob Roy (1995) con Lima Neeson, il remake The Jackal (1997) con Bruce Willis e Richard Gere e il famigerato sequel Basic Instinct 2 (2006) con Sharon Stone.

Oltre a Ron Perlman il cast di "Asher" include la sempre fascinosa Famke Janssen come suo interesse amoroso e in ruoli di supporto Richard Dreyfuss, Peter Facinelli e Jacqueline Bisset.

In "Asher" Ron Perlman interpreta un ex agente del Mossad diventato killer prezzolato che vive una vita austera in una Brooklyn in continua evoluzione. Avvicinandosi alla fine della sua carriera, rompe il giuramento fatto in gioventù quando incontra Sophie (Famke Janssen) durante un "contratto" andato storto. Per avere l'amore nella sua vita prima che sia troppo tardi, deve prima uccidere l'uomo che era, per avere la possibilità di diventare l'uomo che vorrebbe essere.

"Asher" debutta nei cinema statunitensi il 7 dicembre 2018

Fonte: Collider