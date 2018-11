Isn't It Romantic: trailer della commedia con Rebel Wilson e Adam Devine

lunedì 5 novembre 2018

Isn't It Romantic: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia con Rebel Wilson nei cinema americani dal 14 febbraio 2019.

Warner Bros. ha reso disponibile un primo trailer di Isn't It Romantic, la commedia con Rebel Wilson nei panni di una giovane donna disillusa che non crede più nell'amore, che si ritrova letteralmente intrappolata in una zuccherosa e colorata commedia romantica.

La spassosa Rebel Wilson, lanciata dalla commedia campione d'incassi Le amiche della sposa e poi diventata protagonista dei film del franchise Pitch Perfect, torna al genere "romance" a due anni da Single ma non troppo.

Il cast di "Isn't It Romantic" include anche Liam Hemsworth (Hunger Games); Adam Devine, che ha recitato al fianco di Rebel Wilson nei primi due film di "Pitch Perfect" e nella serie tv Workaholics; la star di Bollywood Priyanka Chopra, che ha interpretato l'antagonista nel remake Baywatch e Betty Gilpin (GLOW). Alla regia di "Isn't It Romantic" troviamo Todd Strauss-Schulson noto soprattutto per Harold & Kumar - Un Natale da ricordare e la divertente comedy-horror The Final Girls.

"Isn't It Romantic" segue Natalie (Rebel Wilson) un architetto di New York che lavora duramente per farsi notare nel suo lavoro. Ma è più probabile che le venga chiesto di portare caffè e bagel piuttosto che progettare il prossimo grattacielo della città. Anche se le cose vanno già abbastanza male, il destino non può fare a meno di metterci un ulteriore zampino. Natalie che è cinica e sprezzante quando si tratta di amore, dopo un incontro ravvicinato con un rapinatore perde i sensi e al suo risveglio scopre che la sua vita è improvvisamente diventata il suo peggior incubo, una commedia romantica di cui lei è la protagonista.

Liam Hemsworth nel film interpreta Blake, un bel cliente che inizia a corteggiare Natalie utilizzando tutti i più triti cliché romantici durante quello che somiglia sempre più ad un incubo "Rom-Com". Adam DeVine interpreta Josh, il migliore amico di Natalie mentre Priyanka Chopra è un ambasciatrice dello yoga di nome Isabella.

Erin Cardillo, Dana Fox, Katie Silberman e Paula Pell hanno scritto questa commedia fantasy con Gina Matthews e Grant Scharbo. Il film è stato girato a New York e dintorni. "Isn't It Romantic" debutta nei cinema americani a San Valentino 2019.

Fonte: Collider