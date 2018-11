Qui Rido Io, Toni Servillo sarà Eduardo Scarpetta per Mario Martone

Di Federico Boni lunedì 5 novembre 2018

La vita di Eduardo Scarpetta sbarca al cinema con il regista de Il Giovane Favoloso.

Venezia 75, Capri-Revolution: Recensione del film di Mario Martone Mario Martone in corsa per il Leone d'Oro con Capri-Revolution, titolo che chiude la sua personale trilogia sull'Italia dal Risorgimento alla Prima Guerra Mondiale. In attesa di vedere al cinema Capri-Revolution, in Concorso all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, Mario Martone tornerà presto sul set per girare Qui Rido Io, film ispirato alla figura di Eduardo Scarpetta.

Ad interpretare il celebre celebre attore e commediografo napoletano, capostipite della dinastia teatrale degli Scarpetta-De Filippo, il grande Toni Servillo. Le riprese del film, prodotto da Indigo Film e Publispei con Rai Cinema, inizieranno nel 2019.

Scarpetta, morto nel 1925, creò il teatro dialettale moderno. Padre di Eduardo De Filippo, fu anche attore cinematografico agli albori della settima arte, girando alcuni film tra il 1914 e il 1915. Miseria e nobiltà, classico cinematografico del 1954 con Totò e Sophia Loren, fu ideato proprio da Scarpetta, insieme a decine e decine di altre acclamate opere. Tra i suoi personaggi più celebri Felice Sciosciammocca, compagno di farse di Pulcinella.

Servillo e Martone si ritroveranno sul set per la sesta volta, avendo già girato insieme Morte di un matematico napoletano, Rasoi, I Vesuviani, Teatro di guerra e Noi credevamo.