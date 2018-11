Twilight torna al cinema per festeggiare i 10 anni - 20 e 21 novembre in sala, il trailer

Di Federico Boni lunedì 5 novembre 2018

Un evento speciale per festeggiare i 10 anni di Twilight, nel 2008 campione d'incassi.

Il 21 novembre del 2008 Twilight di Catherine Hardwicke usciva nelle sale d'Italia grazie ad Eagle Pictures, diventando campione d'incassi con 11.411.000 euro raccolti solo nel Bel Paese. 10 anni dopo la Eagle ha deciso di festeggiare il compleanno di Twilight con un ritorno in sala, il 20 e 21 novembre.

Per celebrare l’anniversario del film, Roma si prepara ad una premiere-evento, martedì 13 novembre alle 20.30 al cinema The Space Moderno di Piazza della Repubblica. Prima della proiezione, per tutti i fan della saga ci saranno sorprese particolari.

Adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 2005 di Stephenie Meyer, Twilight divenne da subito fenomeno in tutto il mondo, incassando 393,616,788 dollari e tramutando i giovanissimi Kristen Stewart e Robert Pattinson in attori di culto. I 4 film della saga hanno incassato complessivamente 3 miliardi e 343.8 milioni di dollari.

In quel primo capitolo l’adolescente Bella Swan si trasferisce dall’assolata Phoenix, in Arizona, a casa di suo padre nella piovosa cittadina di Forks, nello stato di Washington. Introversa e solitaria, Bella non ha grandi aspettative per quanto riguarda la nuova scuola e i nuovi compagni, ma l’incontro con Edward Cullen, bello, intelligente e spiritoso, anche se con un alone di mistero, cambia completamente le sue prospettive. Tra i due nasce prima una profonda amicizia e poi un’appassionata storia d’amore, ma quando Bella scopre la vera identità di Edward viene catapultata in un mondo misterioso dove la vita e la morte non hanno confini…