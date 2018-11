Quasi nemici, arriva il remake Usa della commedia francese

Di Federico Boni lunedì 5 novembre 2018

La commedia francese Le Brio sarà rifatta in lingua inglese, con John Legend produttore e Letitia Wright protagonista.

Da poco visto in Italia, Quasi nemici - L'importante è avere ragione di Yvan Attal andrà incontro ad un remake in salsa americana.

Le Brio, questo il titolo della commedia francese trainata da Daniel Auteuil, sarà riadattato in qualità di produttore da John Legend con la sua Get Lifted Film Company, al fianco di Letitia Wright, non solo produttrice ma anche protagonista.

Al centro della trama originale Neïla Salah (Camélia Jordana, Premio César 2018 per la miglior nuova promessa femminile), ragazza cresciuta a Créteil, nella multietnica banlieu parigina, che sogna di diventare avvocato. Iscrittasi alla prestigiosa università di Panthéon-Assas a Parigi, sin dal primo giorno si scontra con Pierre Mazard (Daniel Auteuil), professore celebre per i suoi modi bruschi, le sue provocazioni e il suo atteggiamento prevenuto. Ma proprio il professor Mazard, per evitare il licenziamento all’indomani di uno scandalo legato a questi suoi comportamenti, si troverà ad aiutare Neïla a prepararsi per l’imminente concorso di eloquenza. Cinico ed esigente, Pierre potrebbe rivelare di essere proprio il mentore di cui lei ha bisogno… tuttavia, entrambi dovranno prima riuscire a superare i propri pregiudizi.

Il remake esplorerà la complicata relazione tra una studentessa e un professore che provengono da diversi contesti etnici e sociali. Il film andrà incontro alle riprese ad inizio 2019. Sconosciuto, per ora, il nome del protagonista maschile.