Paddington 3 in lavorazione: Paul King potrebbe non dirigerlo

Di Federico Boni martedì 6 novembre 2018

Dopo il boom di incassi e di critiche, Paddington tornerà al cinema con una nuova avventura.

Acclamato dalla critica e campione d'incassi con 495 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, Paddington tornerà presto in sala con un 3° capitolo. Intervistato da Collider, il produttore David Heyman ha rotto gli indugi, annunciando ufficialmente la pre-produzione della pellicola. Tuttavia, Paul King, regista dei primi due splendidi capitoli, potrebbe non tornare dietro la macchina da presa.

'Non credo che dirigerà anche il terzo. Ha diretto i primi due. Stiamo lavorando ad un altro progetto insieme. Paul è molto speciale. Stiamo sviluppando un terzo Paddington. Non abbiamo ancora una sceneggiatura, ma abbiamo un trattamento su cui stiamo lavorando. Paul è coinvolto anche in questo, volevo che lo fosse perché la sua è una voce significativa, ma non credo che lo dirigerà. Ha lavorato sull'idea, che ha avuto insieme a Simon Farnaby e Mark Burton'.

Paddington 2, uscito lo scorso anno, ha incredibilmente raggiunto il 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes (210, per l'esattezza), facendo meglio dell'originale che si fermò nel 2015 al 98%. Protagonisti del sequel Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Julie Walters, Jim Broadbent, Peter Capaldi, Madeleine Harris, Samuel Joslin, Hugh Grant, Brendan Gleeson e Ben Whishaw, come voce di Paddington, affiancato da Imelda Staunton, come voce di zia Lucy.

Paddington nasce dai libri per bambini di Michael Bond, riuscit a vendere oltre 35 milioni di copie in tutto il mondo

Fonte: Comingsoon.net