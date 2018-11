Animali fantastici 2: le figures cosbaby del sequel "I crimini di Grindelwald"

Di Pietro Ferraro martedì 6 novembre 2018

Hot Toys annuncia la nuova linea di figures "cosbaby" ispirata al sequel "Animali fantastici - I crimini di Grindelwald" nei cinema italiani dal 15 novembre 2018.

Il 15 novembre arriva nei cinema italiani Animali fantastici - I crimini di Grindelwald, ma alcuni fortunati fan di Harry Potter questo fine settimana sono stati in grado di assistere ad alcune proiezioni preliminari del film. Ora che l'embargo sui social media è scaduto, le prime reazioni al tanto atteso sequel di Davud Yates sono state condivise sul web. In fase di casting ci sono state alcune polemiche che hanno circondato il sequel, principalmente sulla decisione di tenere a bordo Johnny Depp, dopo che le accuse di violenza domestica da parte dell'ex moglie Amber Heard sono state rese pubbliche. Detto questo le prime reazioni al sequel sono state in gran parte positive.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald - nuovo trailer italiano "Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald" arriva nei cinema italiani il 15 novembre 2018.

I fan di Harry Potter erano un po' scettici quando il magizoologo di Eddie Redmayne, Newt Scamander, è diventato il nuovo volto principale della serie oltre due anni fa. Tuttavia Animali fantastici e dove trovarli ha riscosso un enorme successo, totalizzando oltre 800 milioni di dollari a livello globale, assicurando il futuro del franchise. La prima delle quattro nuove puntate, "Animali Fantastici 2", arriva nei cinema italiani il prossimo 16 novembre.

Tornando alle proiezioni in anteprima, "Animali Fantastici 2" in alcuni tweet viene definito "magico" dagli "incredibili effetti visivi, azione impeccabile e interpretazioni avvincenti", mentre il Grindelwald di Deep è definito come "la perfezione". Naturalmente non mancano alcune critiche, un tweet afferma che il sequel è "un caos imprevedibile ed esagerato" con critiche alla storia "costruita male" e alla sceneggiatura di JK Rowling.

In attesa di goderci il film in sala "Animali fantastici - I crimini di Grindelwald", arriva via Hot Toys un set di adorabili figures versione "cosbaby" tutte da collezionare. Ogni cosbaby è alta da 5 ai 10 cm con Newt Scamander, Gellert Grindelwald, Albus Silente e le adorabili creature magiche in una vasta selezione da collezione.

Il set da collezione Newt Scamander & Bowtruckle Cosbaby presenta Newt che tiene in mano la sua magica valigia accompagnato dal suo Asticello, il tranquillo e timido guardiano degli alberi.

Il set da collezione Gellert Grindelwald & Augurey Cosbaby include il mago oscuro Gellert Grindelwald, che brandisce la Bacchetta di Elder nella sua posizione di guardia pronto per la battaglia e un Augurey, un piccolo uccello con piume nere con una sfumatura di verde e un becco tagliente.

Il set da collezione Albus Silente & Niffler Cosbaby presentano un giovane Silente conm uno stiloso cappotto alla moda e uno Snaso, una creatura scavatrice dal lungo naso, con un debole per qualsiasi cosa che luccica.

Ultimo ma non meno importante il set da collezione Newt Scamander & Baby Nifflers Cosbaby che include Newt con due parti del corpo inferiori intercambiabili magnetiche per pose alternative e una valigia, così come 4 cuccioli di Snaso ciascuno di colore diverso, ritratti seduti o a gattoni.

Fonte: Hot Toys