Willy Wonka, il produttore David Heyman parla del prequel

Willy Wonka Begins. Presto vedremo al cinema le 'origini' del mitologico personaggio inventato da Roald Dahl, nel 1971 reso iconico dall'indimenticabile Gene Wilder e nel 2005 riproposto da Johnny Depp.

Intervistato da Collider, il produttore David Heyman ha confermato l'idea di un prequel, clamorosamente incentrato sui primi decenni di vita del proprietario della mitica fabbrica di cioccolato.

"Stiamo ancora cercando di capire come raccontare questa storia, qual è la storia. È un prequel, non è un sequel. Cosa lo trasforma in Willy, quando lo troviamo alla fabbrica di cioccolato con il biglietto d'oro, dove si trovava prima? Cosa lo porta in quel posto dove si è andato a rinchiudere? ... e come ci è arrivato? Stiamo cercando di capirlo".