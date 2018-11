Michael Douglas ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Di Pietro Ferraro mercoledì 7 novembre 2018

L'attore Michael Douglas insignito di una stella sull'iconica Hollywood Walk of Fame.

Per celebrare i suoi 50 anni nell'industria cinematografica, l'attore Michael Douglas ha ricevuto la sua personale stella sull'iconica Hollywood Walk of Fame durante una cerimonia che l'ha visto attorniato da amici come Jane Fonda, con cui Douglas ha recitato in Sindrome cinese e dai suoi cari: il padre Kirk Douglas che il prossimo 16 dicembre compirà 101 anni, la compagna Catherine Zeta-Jones e il figlio Cameron Douglas avuto dalla produttrice Diandra Luker.

Michael Douglas nella sua lunga eporlifica carriera ha vinto due Oscar, 4 Golden Globe, un Premio BAFTA e un Premio Emmy. Douglas esordisce nel 1969 con un ruolo nel film Hail, Hero!, ricevendo una candidatura al Golden Globe per il miglior attore debuttante. Dal 1971 al 1976 arriva il successo con la serie tv Le strade di San Francisco. Nello stesso anno è produttore del film cult Qualcuno volò sul nido del cuculo, vincendo l'Oscar al miglior film, il Golden Globe per il miglior film drammatico e il Premio BAFTA al miglior film. Negli anni '80 arriva il ruolo iconico di Gordon Gekko in Wall Street di Oliver Stone, ruolo che gli vale un Oscar per il miglior attore protagonista. Douglas vanta ruoli anche in diversi classici come All'inseguimento della pietra verde, Chorus Line, Attrazione fatale, La guerra dei Roses e Basic Instinct che all'epoca lo consacra come nuovo sex symbol degli anni '90.

Michael Douglas è recentemente tornato alla ribalta grazie al ruolo del Dr. Hank Pym nei film Marvel Ant-Man (2015) e Ant-Man and the Wasp (2018). Marvel Studios ha utilizzato Twitter per congratularsi con l'attore per l'asegnazione della sua iconica "stella". Pym è l'originale Ant-Man nonché creatore della "Particella Pym", una particella che consente al suo utente di modificare drasticamente le proprie dimensioni.

Anche altri attori dell'Universo Cinematografico Marvel hanno avuto la loro stella sulla Hollywood Walk of Fame, tra di loro Chris Pratt, Paul Rudd, Zoe Saldana e Scarlett Johansson. Al di fuori dell'UCM anche altri attori come Dwayne Johnson, Mark Hamill e Jack Black hanno recentemente ricevuto una stella. Ultimamente c'è stata anche qualche controversia riguardo alla "Walk of Fame", in quanto l'Hollywood City Council ha votato per rimuovere la stella di Donald Trump, ma ha deciso di mantenere al suo posto quella di Bill Cosby.







Congratulations to Michael Douglas, our very own Dr. Hank Pym, for joining the Hollywood #WalkOfFame today! pic.twitter.com/wBuESasgjP

— Marvel Studios (@MarvelStudios) 6 novembre 2018

Fonte: People