Breaking Bad, il creatore Vince Gilligan al lavoro sul film

Di Federico Boni mercoledì 7 novembre 2018

Breaking Bad tornerà sotto forma di lungometraggio.

L'Hollywood Reporter è sicuro. Breaking Bad, serie tv di culto, è pronta a tornare con un film di due ore. Vince Gilligan, suo creatore, è ufficialmente al lavoro sul lungometraggio, che non è chiaro se sbarcherà al cinema o direttamente in tv.

Dettagli sull'operazione non se ne hanno. Non si sa se si tratti di un altro prequel alla Better Call Saul, di un sequel o di un reboot. Non è chiaro nemmeno se divi come Bryan Cranston o Aaron Paul, assoluti protagonisti della serie, faranno il loro ritorno sul set. Gilligan, fonti alla mano, scriverà la sceneggiatura, produrrà e probabilmente dirigerà il film. La produzione dovrebbe iniziare entro fine 2018 nel Nuovo Messico.

Breaking Bad è andata avanti per 5 stagioni, vincendo tutto quel che c'era da vincere. Better Call Saul, suo prequel seriale, è stato appena rinnovato per una 4° stagione. Negli ultimi giorni un'altra serie AMC, The Walking Dead, è andata incontro ai rumor di un adattamento cinematografico.