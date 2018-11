Super Mario Bros., anche il creatore Shigeru Miyamoto al lavoro sul lungometraggio animato

Di Federico Boni mercoledì 7 novembre 2018

Super Mario arriverà per la prima volta al cinema sotto forma animata.

Non solo Shrek e il Gatto con gli Stivali, da rigenerare attraverso relativi reboot. Il fondatore di Illumination Entertainment, Chris Meledandri, è al lavoro anche su un altro progetto animato particolarmente interessante: un lungometraggio interamente dedicato a Super Mario Bros. e ai relativi personaggi secondari del videogioco Nintendo. Parola di Variety.

25 anni fa usciva in sala lo scult live-action con Bob Hoskins nei panni di Mario e John Leguizamo in quelli di Luigi, ma gli idraulici più celebri dell'universo videoludico torneranno presto sotto forma animata. A confermarlo lo stesso Meledandri, che ha ribadito di voler lavorare con il creatore originale di Supermario, Shigeru Miyamoto, per rimanere il più fedele possibile alla storia originale.

"E' in prima linea nella creazione di questo film. Raramente ho visto accadere qualcosa di simile, con la voce creativa originale totalmente coinvolta come stiamo facendo noi con Miyamoto. È un progetto ambizioso. La sfida è prendere cose che sono così sottili nella loro forma originale, e dargli una profondità che non comprometta ciò che generazioni di fan amano di Mario. È anche un vantaggio che il film precedente non sia stato accolto molto bene. Penso sia più eccitante e che ne valga più la pena rispetto al fare un’altra versione di un film già fatto bene".

Sviluppo prioritario per Super Mario, che potrebbe arrivare in sala nel 2022. Questo weekend Meledandri tornerà al cinema con il lungometraggio animato del Grinch.

Fonte: Comingsoon.net