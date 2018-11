Pets 2: trailer e poster del sequel d'animazione di Illumination

Di Pietro Ferraro giovedì 8 novembre 2018

Pets 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Chris Renaud nei cinema americani dal 7 giugno 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Illumination ha pubblicato un primo trailer di Pets 2 (The Secret Life of Pets 2). Il sequel diretto da Chris Renaud doveva uscire nei cinema quest'anno, ma è stato posticipato al 2019, inoltre Louis C.K., che ha ha doppiato in originale Max nella prima puntata, non è coinvolto nel sequel. Illumination ha licenziato il comico alla fine dello scorso anno dopo le accuse di cattiva condotta sessuale. Il collega comico Patton Oswalt è salito a bordo per sostituire C.K. come voce di Max.

Pets - Vita da animali: curiosità e recensione Trailer, trama, recensione, curiosità e colonna sonora del film d'animazione "Pets - Vita da animali".

Il trailer di "Pets 2" vede Max e la banda fare una visita dal veterinario. Le cose sembrano andar bene finché tutti gli animali non iniziano a pensare al motivo per cui sono tutti lì, il che porta ad alcuni momenti imbarazzanti, ma divertenti. Patton Oswalt è affiancato da Eric Stonestreet, Kevin Hart, Lake Bell, Dana Carvey, Jenny Slate, Albert Brooks e Hannibal Buress, che stanno tutti riprendendo i loro ruoli dal primo film. Per quanto riguarda le new entry del cast segnaliamo Tiffany Haddish, Nick Kroll, Pete Holmes e Harrison Ford alla sua prima esperienza come doppiatore

Pets - Vita da animali è stato un successo da 875 milioni incassati in tutto il mondo, sesto film di maggior incasso dell'anno. Il fondatore di Illumination Chris Meledandri ha lanciato l'idea di cosa fanno in realtà gli animali domestici quando i loro proprietari sono fuori casa, idea che Brian Lynch, Cinco Paul e Ken Daurio hanno sviluppato scrivendo la storia del film.

"Pets 2" arriverà nei cinema americani il 7 giugno 2019.

Fonte: Collider