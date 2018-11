Evil Dead 2 e Man in the Dark 2: Fede Alvarez aggiorna sui sequel

Di Pietro Ferraro giovedì 8 novembre 2018

Fede Alvarez torna a parlare dei sequel "Evil Dead 2" e "Man in the Dark 2".

Fede Alvarez qualche tempo fa ha twittato ai suoi fan chiedendo un consiglio sulla scelta del suo prossimo progetto. Il regista ha chiesto se per il suo prossimo progetto doveva scegliere Man in the Dark 2 oppure Evil Dead 2, con i fan che hanno chiesto a gran voce un nuovo film di "Evil Dead". Recentemente Alvarez ha fornito al sito Movieweb aggiornamenti proprio sullo status dei sequel di Evil Dead e Man in the Dark (Don't Breathe).

Alvarez nel 2013 è riuscito a riportare sul grande schermo il classico "Evil Dead" aka "La Casa" di Sam Raimi in un remake / reboot dignitoso, concepito ad hoc per un pubblico moderno. Ora scopriamo che un nuovo "Evil Dead" è nei piani, ma che Alvarez potrebbe non essere il regista designato.

Ad Alvarez è stato chiesto se avesse scelto il sequel "Evil Dead 2" come suo prossimo film e se aveva cercato di parlare con Bruce Campbell affinché riconsiderasse l'abbandono del ruolo di Ash Williams.

Ho imparato a chiudere la bocca quando si tratta di queste cose, tendono a diventare titoli. Non vogliamo mai giocare con le aspettative di nessuno, quando ho twittato ero interessato a sapere ciò che le persone preferirebbero vedere. Abbiamo avuto dibattiti interni su ciò a cui la gente sarebbe più interessata. Sfortunatamente ha vinto "Evil Dead 2". Chiaramente avrei preferito che vincesse "Man in the Dark 2" perché è una delle mie creazioni. Ovviamente "Evil Dead" ha il seguito più grande. Questo è quello che è successo.

Alvarez ha proseguito rivelando che se "Evil Dead" verrà realizzato, lui potrebbe fare un passo indietro e assumere il ruolo di produttore, lasciando che qualcun altro si occupi della regia. Alvarez ha inoltre fatto notare che "Evil Dead 2" non è stato ancora scritto mentre "Man in the Dark 2" ha una sceneggiatura pronta.

Non significa che non li faremo, significa solo che quello che farò potrebbe non essere quello che dirigerò, ma potrei produrre. Sono solo idee in questo momento. Niente da annunciare ufficialmente. Abbiamo una sceneggiatura per "Man in the Dark 2". Questa è l'unica differenza. Non abbiamo una sceneggiatura per "Evil Dead 2". Ma abbiamo una sceneggiatura per "Man in the Dark 2" che abbiamo già scritto.

Alla cancellazione della serie tv Ash vs. Evil Dead è seguito l'annuncio dell'abbandono del ruolo di Ash da parte di Bruce Campbell. Recentemente Robert Englund ha cambiato idea sul tornare ancora una volta sul grande schermo come Freddy Krueger e a questo punto un "Evil Dead 2" potrebbe diventare l'occasione per Bruce Campbell di regalare ai fan un degno commiato per l'amato Ash.

Ricordiamo che Alvarez è anche collegato al sequel Labyrinth 2, progetto che ha già pronta una sceneggiatura e che potrebbe diventare una priorità se venisse fissata una data di inizio riprese.

