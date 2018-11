Jonny Quest, Chris McKay alla regia del live-action

Di Federico Boni giovedì 8 novembre 2018

Il regista di Lego Batman per il live-action di Jonny Quest.

Chris McKay, regista di The Lego Batman, tornerà a lavorare con la Warner grazie all'adattamento in live-action di Jonny Quest, serie animata di Hanna Barbera. Parola di The Wrap.

Da anni si parla di questo progetto, con Robert Rodriguez, regista di Spy Kids, nel 2015 incaricato di dirigerlo. La prima bozza di sceneggiatura era stata realizzata da Terry Rossio e Dan Mazeau. Nel 2009 Zac Efron e Dwayne Johnson vennero avvicinati al film, con Richard Donner, regista de I Goonies, che provò a realizzarne un live-action addirittura negli anni '90. Ora, forse, ci siamo.

La serie animata originale andò in onda tra il 1965 e il 1965, per una durata complessiva di appena 26 episodi. Protagonista della trama il biondo e intelligente Jonny (a suo tempo doppiato da Tim Matheson), figlio 11enne dello scienziato Dr. Benton Quest. I due saranno perennemente in cerca di avventure, insieme all'agente speciale Race Bannon, al figlio adottivo del Dr. Quest Hadji, 11enne di Calcutta, al mercenario Jade e al cane Bandi

Fonte: Comingsoon.net