Rock Hudson, Greg Berlanti alla regia del biopic

Di Federico Boni giovedì 8 novembre 2018

La vita di Rock Hudson sarà cinema.

Greg Berlanti, regista di Tuo, Simon, tornerà dietro la macchina da presa per dirigere l'atteso biopic su Rock Hudson, divo degli anni '50 morto nel 1985. Tratto dalla biografia di prossima uscita di Mark Griffin “All That Heaven Allows: A Biography of Rock Hudson”, il film made in Universal riporterà in sala la vita dell'attore, sul grande schermo latin lover ma nella realtà segretamente omosessuale.

Nel 1985 fu il primo personaggio famoso a morire a causa dell'AIDS. Pur di mantenere segreta la propria omosessualità, gli studios lo 'costrinsero' a sposare la sua segretaria, Phyllis Gates. Un matrimonio di copertura per mettere a tacere i pettegolezzi che cominciavano a circolare. Tra gli amori segreti di Hudson si ricorda quello per il danzatore, regista e coreografo statunitense Jerome Robbins.

Berlanti, a caccia ora di uno sceneggiatore, farà anche da produttore insieme a Sarah Schechter . Queste le loro prime parole: "Quando Sherry Marsh ci ha portato questo libro, abbiamo colto l'opportunità di essere coinvolti". "La vita e l'eredità di Rock Hudson sono un elemento vitale della storia LGBTQ, della storia di Hollywood e devono essere trattati dove meritano di essere trattati: sul grande schermo".

Fonte: Comingsoon.net