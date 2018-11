Missing Link: trailer del nuovo film d'animazione LAIKA con Hugh Jackman e Zach Galifianakis

Di Pietro Ferraro venerdì 9 novembre 2018

Missing Link: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Laika nei cinema americani dal 12 aprile 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Hugh Jackman e Zach Galifianakis insieme per Missing Link, il nuovo film d'animazione prodotto da LAIKA Animation Studios. "Missing Link" è stato annunciato per la prima volta nell'aprile di quest'anno con i casting di Jackman, Galifianakis e Zoe Saldana, a cui si sono aggiunti in seguito Stephen Fry, Emma Thompson, Timothy Olyphant, Matt Lucas, David Walliams, Ching Valdez-Aran e Amrita Acharia.

Zach Galifianakis interpreta il ruolo di Mr. Link, un amabile gigante coperto di una folta pelliccia, alto 2 metri e mezzo e che pesa la bellezza di 385 kg, anche se lui afferma di pesarne "solo" 285. Link è stufo di vivere una vita solitaria nel nord-ovest del Pacifico, quindi invia una esilarante lettera al temerario esploratore Sir Lionel Frost (Hugh Jackman) per guidarlo in un viaggio alla ricerca dei suoi parenti da tempo perduti nella mitica valle di Shangri-La. Insieme all'avventuriera Adelina Fortnight (Zoe Saldana), il trio senza paura di esploratori incontra più di quanto avessero immaginato e desiderato mentre viaggiano verso i confini del mondo per aiutare il loro nuovo amico Link.

Il trailer è accompagnato dal brano "Me and Julio Down by the Schoolyard" di Paul Simno mentre l'approccio alla stop-motion appare un po' diverso da quello vista in ParaNorman, Coraline e Boxtrolls. Lo studio ha anche realizzato l'acclamato Kubo e la spada magica, un gioiellino che purtroppo ha deluso al box-office registrando il più basso incasso dei film prodotti da LAIKA.

"Missing Link" è scritto e diretto dal candidato all'Oscar Chris Butler (ParaNorman). Il capo della produzione di LAIKA, Arianne Sutner (Kubo e la spada magica) produce con Travis Knight, che ha ottenuto una nomination all'Oscar e una vittoria ai BAFTA per il suo debutto alla regia con "Kubo e la spada magica". Per quanto riguarda la data di uscita, "Missing Link" arriverà nelle sale americane il 12 aprile 2019.

Fonte: Collider