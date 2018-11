The League of Wives, Reese Witherspoon produttrice

Di Federico Boni venerdì 9 novembre 2018

Mogli in Vietnam per salvare i rispettivi mariti. E' The League of Wives.

Attrice ma anche produttrice con la sua Hello Sunshine, Reese Witherspoon ha messo le mani su un romanzo che deve ancora uscire. The League of Wives di Heath Lee, che diverrà film grazie alla Fox 2000.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, la storia ruota attorno ad un gruppo di mogli che nel pieno della guerra in Vietnam si unirono per salvare i rispettivi mariti, piloti da combattimento abbattuti e tenuti prigionieri nel territorio asiatico.

Una storia incredibile che sembra nata per sbarcare in sala. «Alla Hello Sunshine ci sforziamo di mostrare coraggiosi e brillanti personaggi femminili, con le donne di “League of Wives” che sono tutto questo e molto altro. Dal momento in cui ho sentito parlare di questa storia vera e ispirante, ho capito che era perfetta per noi. Per dare vita a questo libro speciale sul grande schermo sono entusiasta di collaborare con il team di Fox 2000, garantiremo al pubblico un significativo flashback della storia americana», ha dichiarato la Witherspoon in una nota.

Facile immaginare che Reese indosserà gli abiti di una delle mogli.