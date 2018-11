Halloween, Saw, Non aprite quella porta: gli ornamenti natalizi da film horror

Di Pietro Ferraro venerdì 9 novembre 2018

Trick or Treat Studios annuncia una nuova linea di ornamenti natalizi ispirati ad alcune popolari icone horror.

Con Halloween archiviato e Natale in arrivo, i fan del cinema horror quest'anno potranno addobare l'albero di Natale con una nuova serie di decorazioni ispirate ad alcune delle più celebri icone horror e altrettanti film di culto.

Halloween: la maschera ufficiale di Michael Myers del sequel Blumhouse Trick or Treat Studios annuncia il pre-ordine della maschera ufficiale di Michael Myers nel nuovo film di Halloween nei cinema dal 25 ottobre 2018.

I ragazzi di Trick or Treat Studios hanno annunciato via Twitter una nuova linea di ornamenti horror natalizi. L'azienda conosciuta per alcune meravigliose maschere horror, tra cui alcune realizzate su popolari licenze, ha rivelato diversi ornamenti con icone horror tra cui il Michael Myers di Halloween, il Leatherface di Non aprite quella porta, il burattino Jigsaw della serie Saw - L'enigmista e il demoniaco folletto Sam dell'antologia horror La vendetta di Halloween (Trick 'r Treat).

Trick or Treat Studios è orgogliosa di annunciare i nostri ornamenti horror natalizi! Decora il tuo albero di Natale con le tue icone horror horror preferite! Ognuna è venduta separatamente in una scatola da collezione! Prossimamente!

Trick or Treat Studios ha rilasciato due immagini degli ornamenti che mostrano ogni personaggio della linea. Le decorazioni per l'albero di Natale sono realizzate come dei piccoli busti dei personaggi che presentano dettagli davvero notevoli.

Al momento non ci sono dettagli sul prezzo di questi ornamenti e non è chiaro quando esattamente saranno messi in vendita, poiché la compagnia non li ha ancora inseriti sul sito. Inoltre non è stato rivelato se ci saranno personaggi aggiuntivi, o se sarà limitato a questi quattro. A chi è interessato a mettere le mani su questi ornamenti per un Natale da horror consigliamo di monitorare il sito ufficiale TrickOrTreatStudios.com.