Aliens: nuova statua "Mythos" dell'Alien Warrior

Di Pietro Ferraro domenica 11 novembre 2018

Un team di artisti assemblati da Sideshow ha realizzato "Alien Warrior Mythos Maquette", una nuova impressionante statua ispirata all'universo di "Aliens".

La saga di Alien non se la sta passando bene, gli ultimi due film, i prequel Prometheus e Alien: Covenant, sono stati una enorme delusione, entrambi confusi e incapaci di dare nuovo slancio ad un franchise che ha avuto il suo apice con i primi due film, stilisticamente agli antipodi, ma entrambi in grado di porre le basi per un intero universo crossmediale.

L'originale Alien di Ridley Scott era approcciato come un vero e proprio horror ambientato in una claustrofobica astronave in viaggio nello spazio profondo, che diventa una vera e propria "casa degli orrori". Il sequel Aliens di James Cameron porta in scena invece il cinema muscolare e dalla forte impronta action degli anni '80, una sorta di Rambo 2 nello spazio tanto per intenderci. Oltre ad essere considerato uno dei migliori sequel di sempre, alla stregua di classici come L'impero colpisce ancora, l'Aliens di Cameron ha fornito anche un'evoluzione all'iconico Xenomorfo creato da H.R. Giger e realizzato da Carlo Rambaldi per il film originale, con l'apporto del leggendario mago dell'animatronica Stan Winston, creatore tra l'altro dell'iconico Predator e degli effetti speciali di Terminator. Oltre ad introdurre la Regina aliena, il sequel "Aliens" presenta al pubblico anche una nuova specie di Xenomorfo denominati "guerrieri", più piccoli della creatura originale, ma più veloci e letali, il cui compito è procurare "ospiti" ai "Facehugger" e proteggere il nido e la Regina da eventuali intrusi e/o pericoli.

Sideshow, in collaborazione con gli artisti di Legacy Effects, ha realizzato l'ennesima opera d'arte, l'Alien Warrior-Mythos Maquette, un nuovo mostruoso incubo dal mondo di "Aliens".

La serie "Mythos" di Sideshow ispirandosi ai franchise preferiti dai fan ne enfatizza i concetti chiave, introducendo nuove idee uniche nei famosi universi immaginari. Questo "Alien Warrior" emerge come una nuova evoluzione del terrificante Xenomorfo, offrendo una nuova inquietante prospettiva della creatura classica.

l'Alien Warrior-Mythos Maquette reimmagina la presenza spaventosa di questo predatore inarrestabile come mai fatto in precedenza, pur mantenendo l'estetica biomeccanoide di H.R. Giger. Accovacciato su una base che rievoca un'astronave infestata, l'Alien Warrior misura 45 cm di altezza. Il sinistro cranio interno dello Xenomorfo è visibile attraverso la cupola della testa increspata della creatura, mentre la sua bocca sibilante rivela le iconiche mascelle interne del mostro. La sua colorazione distintiva aggiunge un nuovo grado di dettaglio inquietante alla creatura, conferendo all'Alien Warrior una qualità insettoide.

l'Alien Warrior-Mythos Maquette spinge i limiti dell'immaginazione e della paura, sottolineando l'agilità naturale della creatura e la letal capacità predatoria. Due paia di braccia artigliate e un paio di zampe allungate ghermiscono le viscere della nave, che sono avvolte nell'orribile materiale dell'alveare Xenomorfo, mentre la coda segmentata della creatura si arriccia maliziosamente lungo la base.

L'Edizione Esclusiva di Alien Warrior- Mythos Maquette include una figure del gatto Jonesy rimovibile per la base della statua, offrendoti un'entusiasmante opzione di visualizzazione aggiuntiva con l'amato felino senza paura che soffia contro il sinistro Xenomorfo annidato nell'ombra.

La nuova statua "Alien Warrior- Mythos Maquette" è disponibile in pre-ordine sul sito Sideshowtoy.