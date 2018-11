EFA 2018, le nomination - benissimo Dogman e Lazzaro Felice

Di Federico Boni domenica 11 novembre 2018

Il 15 dicembre a Siviglia la serata di premiazione.

European Film Academy ed EFA Productions hanno finalmente annunciato le nomination agli European Film Awards 2018, Oscar del cinema europeo che verranno assegnati il prossimo 15 dicembre a Siviglia.

A scegliere i titoli candidati gli oltre 3.500 membri della European Film Academy, con il cinema italiano in festa. Dogman di Matteo Garrone e Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, entrambi già premiati al Festival di Cannes, hanno infatti strappato 4 nomination a testa per le categorie Film Europeo 2018, Regista Europeo 2018, Attrice Europea 2018 (Alba Rohrwacher) / Attore Europeo 2018 (Marcello Fonte), Sceneggiatore Europeo 2018.

Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato di Rai Cinema, ha così celebrato l'evento:

“Otto candidature agli EFA per i film DOGMAN e LAZZARO FELICE, che ricevono quattro nomination ciascuno nelle categorie più importanti, sono un riconoscimento straordinario per tutto il nostro cinema, che dimostra ancora una volta di poter gareggiare con la migliore produzione europea e sapersi affermare in campo internazionale. Un numero così elevato di candidature per questi due film – che vedono Rai Cinema in produzione al fianco di partner italiani ed europei – è un traguardo importante. Per Matteo Garrone e Alice Rohrwacher – due registi il cui stile è già riconosciuto e apprezzato nei Festival più prestigiosi del mondo – aver superato il confronto con le cinematografie di 49 paesi di 35 nazionalità diverse e il giudizio di una commissione di oltre 3.500 membri, rappresenta una sfida già vinta”.

A sfidare i due titoli nostrani per il massimo riconoscimento saranno Cold War di Pawel Pawlikowski, Girl di Lukas Dhont e Border di, Ali Abbasi. Tra i registi spicca anche la presenza di Samuel Maoz con Foxtrot. Premio alla carriera per Carmen Maura, musa di Pedro Almodovar, con Ralph Fiennes celebrato con il premio 'miglior contributo europeo al cinema mondiale'. Nel 2013 l'ultimo trionfo italiano con La grande bellezza di Paolo Sorrentino, preceduto nel 2008 da Gomorra di Matteo Garrone.

European Film Awards 2018 I vincitori

Border, Ali Abbasi

Cold War, Pawel Pawlikowski

Dogman, Matteo Garrone

Girl, Lukas Dhont

Lazzaro felice, Alice Rohrwacher

Documentario

A woman captured, Bernadett Tuza-Ritter

Bergman, Jane Magnusson

Of father and son, Talal Derki

The distant barking of dogs, Simon Lereng Wilmont

The silence of others, Almudena Carracedo & Robert Bahar

Regista

Ali Abbasi per Border

Matteo Garrone per Dogman

Samuel Maoz per Foxtrot

Pawel Pawlikowski per Cold War

Alice Rohrwacher per Lazzaro Felice

Attrice

Marie Bäumer

Halldóra Geirharðsdóttir

Joanna Kulig

Bárbara Lennie

Eva Melander

Alba Rohrwacher

Attore

Jakob Cedergren

Rupert Everett

Marcello Fonte

Sverrir Gudnason

Tomasz Kot

Victor Polster

Sceneggiatore

Ali Abbasi, Isabella Eklöf e John Ajvide Lindqvist per Border

Matteo Garrone, Ugo Chiti e Massimo Gaudioso per Dogman

Gustav Möller e Emil Nygaard Albertsen per The Guilty

Pawel Pawlikowski per Cold War

Alice Rohrwacher per Lazzaro Felice

Miglior rivelazione

Girl, regia di Lukas Dhont (Belgio/Paesi Bassi)

Egy nap, regia di Zsófia Szilágyi (Ungheria)

Sashishi deda, regia di Ana Urushadze (Georgia/Estonia)

Den skyldige, regia di Gustav Möller (Danimarca)

Dene wos guet geit, regia di Cyril Schäublin (Svizzera)

Touch Me Not, regia di Adina Pintilie (Romania/Germania/Repubblica Ceca/Bulgaria/Francia)

Miglior film d'animazione

Another Day of Life, regia di Raul de la Fuente & Damian Nenow (Polonia/Spagna/Belgio/Germania/Ungheria)

I primitivi (Early Man), regia di Nick Park (Regno Unito)

The Breadwinner, regia di Nora Twomey (Irlanda/Canada/Lussemburgo)

Zanna Bianca (Croc-Blanc)), regia di Alexandre Espigares (Francia/Lussemburgo)