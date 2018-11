Box Office Italia, vola Lo Schiaccianoci - delude Notti Magiche

Di Federico Boni lunedì 12 novembre 2018

Ancora una volta incassi al top per lo Schiaccianoci Disney.

Box Office Usa, vola Il Grinch con 66 milioni al debutto Delude Millennium - Quello che non uccide al debutto americano. Un flop negli Usa, un clamoroso successo in Italia. Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni ha mantenuto la vetta del box office tricolore, con altri 1.742.138 euro incassati e un totale di 7.029.023 euro. Si tratta del 4° miglior incasso stagionale dopo i 12.244.151 euro di Hotel Transylvania 3, gli 11.982.480 euro de Gli Incredibili 2 e gli 8.466.981 euro di Venom.

Seconda piazza con 703.324 euro all'esordio per Tutti lo Sanno, uscito in 288 copie e in grado di battere Paolo Virzì. Solo 657.387 euro in 4 giorni per Notti Magiche, uscito in 369 sale e fermo ai 1.782 euro a copia. Si tratta della peggior partenza di Virzì dal 2006, anno del disastroso N (Io e Napoleone). Persino il delizioso 'indie movie' Tutti i Santi Giorni, uscito nel 2012, fece meglio con 840.000 euro. Ad un niente dai 2 milioni e mezzo sono arrivati Ti Presento Sofia e First Man, con Il Mistero della casa del Tempo a quota 2.7, A Star is Born vicino ai 6 e mezzo ed Euforia, sorprendente, al milione e mezzo. Debutti da 405.676 euro per Hunter Killer e da 289.541 per l'assai deludente Overlord, completamente snobbato anche se uscito in 281 sale. Già fuori dalla Top10, e con appena 543.841 euro, Millennium - Quello che non uccide.

Weekend ricco anche il prossimo grazie alle uscite di Chesil Beach - Il segreto di una notte, Red Zone - 22 Miglia di Fuoco di Peter Berg, Animali Fantastici - I Crimini di Grindelwald, Cosa Fai a Capodanno?, Widows - Eredità Criminale, Summer, Red Land (Rosso Istria), In Guerra, Non Dimenticarmi - Don'T Forget Me e Styx.