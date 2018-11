Chesil Beach - Il segreto di una notte: trailer italiano del film con Saoirse Ronan

Di Pietro Ferraro lunedì 12 novembre 2018

Chesil Beach: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Dominic Cooke nei cinema italiani dal 15 novembre 2018.

Il 15 novembre arriva nelle sale italiane, con Cinema di Valerio De Paolis, il dramma britannico Chesil Beach -Il segreto di una notte, esordio alla regia di Dominic Cooke basato sul'omonimo romanzo di Ian McEwan, che ha curato anche la sceneggiatura.

"Chesil Beach" è interpretato da Saoirse Ronan e Billy Howle e racconta la storia degli sposini novelli Florence ed Edward, e il loro primo disastroso tentativo di fare sesso. L'esperienza iniziale e le loro diverse risposte a quel fallimento avranno conseguenze e segneranno l'intera vita di entrambi.





"Chesil Beach" racconta la storia d’amore della violinista Florence (Saoirse Ronan, tre volte candidata all’Oscar) e Edward (Billy Howle) nell’Inghilterra dei primi anni ’60, pochi anni prima della rivoluzione sessuale, prigionieri dei tabù di un’epoca e delle convenzioni familiari e sociali. La loro luna di miele a Chesil Beach li porterà verso altre strade, altri destini, altre vite.

Il cast di "Chesil Beach" è completato da Emily Watson, Anne-Marie Duff, Samuel West, Adrian Scarborough, Bebe Cave, Anton Lesser, Mark Donald e Tamara Lawrance.

"Chesil Beach" segna il secondo ruolo di Saoirse Ronan in un film basato su un romanzo dello scrittore Ian McEwan dopo Espiazione. Nel 2014 McEwan dichiarava pubblicamente che avrebbe voluto Saoirse Ronan nel ruolo di Florence Ponting, l'attrice aveva già espresso il desiderio di interpretare il ruolo nelle prime fasi di sviluppo del progetto, ma all'epoca era stata considerata troppo giovane per la parte. In quelle prime fasi di svilppo c'erano Carey Mulligan designata al ruolo principale e Sam Mendes alla regia.

Le riprese principali del film sono iniziate il 17 ottobre 2016, a Chesil Beach, Dorset, in Inghilterra. Altre location per le riprese hanno incluso Londra, Oxford e i Pinewood Studios in Inghilterra.

Oltre a "Chesyl Beach", altri adattamenti da romanzi di Ian McEwan includono Last Day of Summer (1984), Cortesie per gli ospiti (1990), Il giardino di cemento (1993), The Innocent (1993), L'amore fatale (2004), Espiazione (2007) e il recente The Children Act - Il verdetto basato sul romanzo del 2014 "La ballata di Adam Henry" e uscito nelle sale italiane lo scorso 18 ottobre.