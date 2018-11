They Shall Not Grow Old di Peter Jackson ha una distribuzione e punta agli Oscar

Di Federico Boni lunedì 12 novembre 2018

Documentario sulla Prima Guerra Mondiale, They Shall Not Grow Old di Peter Jackson potrebbe volare agli Oscar 2019.

Visto alla Festa del Cinema di Roma (ma solo in lingua originale senza sottotitoli per apparente richiesta del regista) e acclamato anche al London Film Festival, They Shall Not Grow Old di Peter Jackson uscirà nei cinema d'America il 17 e il 27 dicembre con Fathom Events e Warner Bros. Pictures. In questo modo il documentario potrà correre agli Oscar, se proiettato per almeno sette giorni consecutivi nella contea di Los Angeles.

They Shall Not Grow Old, commissionato da 14-18 NOW e Imperial War Museums in associazione con la BBC, è stato realizzato in occasione del centenario della fine della prima guerra mondiale, ricorrendo esclusivamente a filmati di repertorio originali tratti dall’archivio cinematografico dei britannici Musei Imperiali della Guerra e a registrazioni sonore provenienti dagli archivi della BBC.

Le voci dei veterani sono state combinate con i materiali d’archivio per riportare in vita la realtà della guerra in prima linea e farla conoscere alle nuove generazioni. Le riprese sono state sottoposte a colorizzazione, convertite in 3D e trasformate attraverso le moderne tecniche di produzione per mostrare dettagli mai visti prima.

Un lavoro eccezionale da parte del regista de Il Signore degli Anelli, da sempre grande appassionato della Grande Guerra, tanto dall'aver precedentemente curato una mostra sul tema in Nuova Zelanda e ad aver diretto nel 2008 il cortometraggio Crossing the Line, su due giovani soldati che si preparano alla battaglia.

They Shall Not Grow Old è già andato in onda sulla BBC nella giornata di ieri, in occasione del Remembrance Day.

Fonte: Comingsoon.net