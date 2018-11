Toy Story 4: nuovi trailer in italiano del sequel d'animazione Disney / Pixar

Di Pietro Ferraro martedì 13 novembre 2018

Toy Story 4: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel d'animazione Disney / Pixar nei cinema americani dal 21 giugno 2019.

Disney ha reso disponibili due trailer in italiano di Toy Story 4 che presentano anche un nuovo personaggio di nome Forky.

Il teaser trailer di "Toy Story 4" inizia con la hit del 1967 "Both Sides Now" Judy Collins e mostra il cast principale del franchise che si tiene per mano, dando il tempo di mostrare ogni personaggio. Tutto è tranquillo e sta andando esattamente come dovrebbe fino a quando non arriviamo alla fine della coda di Slinky Dog e vediamo un forchiaio con le braccia, le gambe e una faccia che disperato afferma di essere nel posto sbagliato e di non essere un giocattolo.

Lo strano personaggio a forma di forchiaio non è uno scherzo. Il suo nome è Forky, ed è doppiato da Tony Hale (Arrested Development, Veep). Non viene spiegato tutto su Forky e il suo ruolo rispetto all'amato cast di giocattoli, ma la sinossi ufficiale di "Toy Story 4" aggiunge alcune informazioni.





Il regista John Cooley in una dichiarazione ha fatto un po' di luce sul misterioso personaggio di Forky. Secondo Cooley c'è molto di più in ballo con il nuovo personaggio di quanto si era pensato inizialmente. In apparenza Forky sembra proprio un banale forchiaio, ma il regista promette che c'è sicuramente più di quanto sembri.

Il mondo di Toy Story è basato sull'idea che ogni cosa al mondo abbia uno scopo. Lo scopo di un giocattolo è quello di essere lì per il suo bambino, ma per quanto riguarda i giocattoli realizzati con altri oggetti? Forky è un giocattolo realizzato da Bonnie da un forchiaio usa e getta, quindi si trova di fronte ad una crisi: vuole realizzare il suo scopo come forchiaio, ma ora ha un nuovo scopo come giocattolo che incombe su di lui.

"Toy Story 4" arriverà nei cinema il 21 giugno 2019.

Toy Story 4: trailer, poster e trama del sequel d'animazione Disney / Pixar

Woody, Buzz Lightyear, Jessie e il resto della banda di Toy Story accolgono il nuovo arrivato Forky" nel primo trailer di Toy Story 4. Il teaser include anche una sinossi aggiornata che rivela che il film porta gli amati personaggi di Toy Story in una nuovissima "avventura on the road".

Molto è cambiato da quando "Toy Story 4" è stato annunciato nel 2014. Il team originale includeva John Lasseter alla regia e Will McCormack e Rashida Jones (Separati innamorati) alla sceneggiatura, con una trama che seguiva Woody e Buzz in un'avventura per trovare Bo Peep. In seguito Lasseter, McCormack e Jones hanno tutti lasciato il progetto, con Josh Cooley (animatore per "Inside Out" e "Toy Story of Terror") salito a bordo per dirige in solitaria da una sceneggiatura di Stephany Folsom (co-sceneggiatrice non accreditata per "Thor: Ragnarok").

Disney / Pixar hanno inoltre pubblicato una sinossi aggiornata di "Toy Story 4" e un nuovo poster.





Woody è sempre stato fiducioso riguardo al suo posto nel mondo e che la sua priorità è prendersi cura di suo figlio, che si tratti di Andy o di Bonnie. Ma quando Bonnie aggiunge un nuovo giocattolo riluttante chiamato "Forky" nella sua stanza, un avventuroso viaggio con vecchi e nuovi amici mostrerà a Woody quanto può essere grande il mondo per un giocattolo.

"Forky" è doppiato in opriginale da Tony Hale (delle serie tv "Arrested Development" e "Veep") ed è un bizzarro outsider, a prima vista appare come una posata (forchiaio) trasformata in un bizzarro omino, che però insiste nel dire che lui non è un giocattolo. "Forky" nel teaser si fa subito riconoscere, entra nel panico e rompe l'armonioso girotondo musicale della banda di Toy Story.

La voce di Bo Peep, Annie Potts, ha confermato all'inizio di quest'anno che fa ancora parte del film, ma ha anche rivelato che dopo la partenza di Lasseter ben "tre quarti" della sceneggiatura originale di "Toy Story 4" è stata riscritta. Non è ancora chiaro come il personaggio di Bo Peep si adatti alla nuova storia del film, ma il personaggio tornerà dopo una sua un po' sbrigativa uscita di scena tra gli eventi di Toy Story 2 e 3.

