Godzilla vs. Kong ha concluso le riprese in Australia

Di Pietro Ferraro mercoledì 10 aprile 2019

Adam Wingard ha concluso le riprese in Australia del crossover "Godzilla vs. Kong" nei cinema americani dal 13 marzo 2020.

Adam Wingard regista di Krampus e La vednetta di Halloween ha annunciato via Instagram di aver completato le riprese di Godzilla vs Kong.

Questo nuovo capitolo del "Monsterverse" di Warner Bros e Legendary Pictures è interpretato da Alexander Skarsgård (The Legend of Tarzan, True Blood), Millie Bobby Brown (Godzilla: King of the Mosters, Stranger Things), Rebecca Hall (Professor Marston and the Wonder Women, Iron Uomo 3), Tyree Henry (La bambola assassina, Spider-Man - Un nuovo universo), Eiza González (Baby Driver, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw), Jessica Henwick (Star Wars: Il risveglio della forza, Monster Problems) e Julian Dennison (Selvaggi in fuga, Deadpool 2). A completare il cast Kyle Chandler (The Wolf Wall Street, Godzilla: King of the Monsters) e Demián Bichir (The Hateful Eight, Alien: Covenant). Zhang Ziyi (La tigre e il dragone, The Cloverfield Paradox) riprende il suo ruolo della Dr. Chen e Lance Reddick (John Wick: Capitolo 3 - Parabellum, White House Down) è a bordo in un ruolo non rivelato.

"Godzilla vs. Kong" è diretto da Adam Wingard da una sceneggiatura scritta da Terry Rossio (Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna) basata su Godzilla di Toho e King Kong di Edgar Wallace e Merian C. Cooper. Kenji Okuhira, Mary Parent, Brian Rogers, Thomas Tull, Alex Garcia, Jon Jashni ed Eric McLeod hanno prodotto il film mentre Roy Lee e Dan Lin sono i produttori esecutivi, e Jennifer Conroy e Tamara Watts Kent sono coproduttori. Ben Seresin è il direttore della fotografia del film mentre Josh Schaeffer è il montatore. Legendary Entertainment è dietro al film che la Warner Bros. Pictures distribuirà in tutto il mondo (tranne il Giappone, che sarà gestito da Toho) il 13 marzo 2020.

Nel frattempo il prossimo 30 maggio arriva nei cinema italiani Godzilla: King of the Monsters diretto da Michael Doughertycon e interpretato da Vera Farmiga e Millie Bobby Brown. Il film è il sequel del reboot Godzilla di Gareth Edwards con Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Olsen e Bryan Cranston a cui ha fatto seguito il Kong: Skull Island di Jordan Vogt-Roberts con Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson e John Goodman.

Fonte: ComicBook

Godzilla vs. Kong: prime foto dal set con Alexander Skarsgard

Articolo pubblicato il 20 novembre 2018

Sono arrivate online (via Just Jared) le prime set di foto di Godzilla Vs Kong. Questo epico crossover con mostri iconici ha dato il via alle riprese alla fine della scorsa settimana e ora possiamo dare una prima occhiata a due attori impegnati sul set, ​​Alexander Skarsgard ed Eiza Gonzalez.

Le foto mostrano Skarsgard e Gonzalez con indosso tute dorate e nere forniti di imbracature e in azione su un terreno montuoso, con uno Skarsgard che in alcune immagini appare infuriato.

Il "Monsterverse" di Legendary sta prendendo finalmente forma dopo quattro anni di sviluppo a partire dal reboot Godzilla diretto da Gareth Edwards a cui lo scorso anno si è aggiunto Kong: Skull Island e l'anno prossimo sarà il turno di Godzilla: King of the Monsters, che porteranno a bordo Mothra, Rodan e King Ghidorah.

Nel cast di "Godzilla vs. Kong ci" sono anche Millie Bobby Brown (Stranger Things) e Kyle Chandler (The Wolf of Wall Street), che riprendono i loro ruoli da "King of the Monsters". A bordo anche Rebecca Hall (Professor Marston and the Wonder Women), Brian Tyree Henry (Widows), Shun Oguri (Gintama), Jessica Henwick (Iron Fist), Julian Dennison (Deadpool 2) e Demian Bichir (The Nun). Adam Wingard (Blair Witch) è il regista designato per "Godzilla vs. Kong" mentre Jordan Vogt-Roberts ha diretto Kong: Skull Island e Michael Dougherty (Krampus) è al timone di" Godzilla: King of Monsters".

"Godzilla: King of the Monsters" arriva nelle sale il 31 maggio 2019 seguito da "Godzilla vs Kong" il 22 maggio 2020.







Alexander Skarsgard and Eiza Gonzalez were spotted filming #GodzillaVsKong for the first time! See the pics: https://t.co/SD6iP3rowE

— JustJared.com (@JustJared) 16 novembre 2018



eiza 😍 on the sets of Godzilla vs Kong pic.twitter.com/Ab8jGh5nMf

— Sunny (@saiprasad_511) 17 novembre 2018

Fonte: Just Jared





Godzilla vs. Kong: riprese al via e prima sinossi ufficiale

E' stata rilasciata una prima sinossi di Godzilla vs Kong insieme all'annuncio di un via alle riprese per questo nuovo film del MonsterVerse di Legendary Pictures. Mentre il film diretto da Adam Wingard (Blair Witch, The Guest) si prepara per le riprese, la prima descrizione della trama è stata rivelata e accenna ad una epocale battaglia tra mostri.





In un'epoca in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell'umanità per il suo futuro pone Godzilla e Kong in rotta di collisione, con le due forze più potenti della natura sul pianeta che si scontrano in una spettacolare battaglia epocale. Mentre Monarch intraprende una pericolosa missione in un terreno inesplorato dissotterrando indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra per sempre.

Godzilla: King of the Monsters, che ha presentato il suo primo trailer durante il Comic-Con di San Diego dello scorso luglio, arriverà nei cinema prima di "Godzilla vs Kong" il 31 maggio maggio 2019 e includerà kaiju iconici come Rodan, Mothra e King Ghidorah.

A parte il duo di iconici mostri titolari, "Godzilla vs. Kong" dispone di un cast stellare. Millie Bobby Brown riprenderà il suo ruolo da Godzilla 2, fornendo una serie di conessioni al Monsterverse. Altri membri del cast includono Julian Dennison (Deadpool 2), Alexander Skarsgard (The Legend of Tarzan), Rebecca Hall (Iron Man 3), Brian Tyree Henry (Atlanta), Eiza Gonzalez (Baby Driver), Shun Oguri (Azumi 2), Jessica Henwick (Iron Fist), Demian Bichir (The Nun), Van Marten (Avengers: Infinity War), Zhang Ziyi (La tigre e il dragone) e Shun Oguri (Gintama).

A supportare dietro le quinte il regista Gareth Edwards un team creativo che include il direttore della fotografia Ben Seresin (World War Z, Unstoppable), gli scenografi Owen Patterson (Godzilla, la trilogia Matrix e Captain America: Civil War) e Tom Hammock (The Guest, Blindspotting), il montatore Josh Schaeffer (Molly's Game, Kong: Skull Island), la costumista Ann Foley (Altered Carbon), e il supervisore degli effetti visivi John "DJ" DesJardin (Batman v Superman, Watchmen).

Il "MonsterVerse" come lo conosciamo ha preso il via nel 2014 con il Godzilla del regista Gareth Edwards ed è proseguito l'anno scorso con Kong: Skull Island, entrambi reboot che hanno fatto il loro dovere al box-office e sono stati bene acccolti da pubblico e critica. "Godzilla vs. Kong" arriva nei cinema il 22 maggio 2020.

Fonte: Screenrant