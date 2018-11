Godzilla vs. Kong: riprese al via e prima sinossi ufficiale

Di Pietro Ferraro martedì 13 novembre 2018

Legendary annunica il via alle riprese del crossover "Godzilla vs. Kong" di Adam Wingard nei cinema americani dal 22 maggio 2020.

E' stata rilasciata una prima sinossi di Godzilla vs Kong insieme all'annuncio di un via alle riprese per questo nuovo film del MonsterVerse di Legendary Pictures. Mentre il film diretto da Adam Wingard (Blair Witch, The Guest) si prepara per le riprese, la prima descrizione della trama è stata rivelata e accenna ad una epocale battaglia tra mostri.

In un'epoca in cui i mostri camminano sulla Terra, la lotta dell'umanità per il suo futuro pone Godzilla e Kong in rotta di collisione, con le due forze più potenti della natura sul pianeta che si scontrano in una spettacolare battaglia epocale. Mentre Monarch intraprende una pericolosa missione in un terreno inesplorato dissotterrando indizi sulle origini dei Titani, una cospirazione umana minaccia di spazzare via le creature, sia buone che cattive, dalla faccia della terra per sempre.

Godzilla: King of the Monsters, che ha presentato il suo primo trailer durante il Comic-Con di San Diego dello scorso luglio, arriverà nei cinema prima di "Godzilla vs Kong" il 31 maggio maggio 2019 e includerà kaiju iconici come Rodan, Mothra e King Ghidorah.

A parte il duo di iconici di mostri titolari, "Godzilla vs. Kong" dispone di un cast stellare. Millie Bobby Brown riprenderà il suo ruolo da Godzilla 2, fornendo una serie di conessioni al Monsterverse. Altri membri del cast includono Julian Dennison (Deadpool 2), Alexander Skarsgard (The Legend of Tarzan), Rebecca Hall (Iron Man 3), Brian Tyree Henry (Atlanta), Eiza Gonzalez (Baby Driver), Shun Oguri (Azumi 2), Jessica Henwick (Iron Fist), Demian Bichir (The Nun), Van Marten (Avengers: Infinity War), Zhang Ziyi (La tigre e il dragone) e Shun Oguri (Gintama).

A supportare dietro le quinte il regista Gareth Edwards un team creativo che include il direttore della fotografia Ben Seresin (World War Z, Unstoppable), gli scenografi Owen Patterson (Godzilla, la trilogia Matrix e Captain America: Civil War) e Tom Hammock (The Guest, Blindspotting), il montatore Josh Schaeffer (Molly's Game, Kong: Skull Island), la costumista Ann Foley (Altered Carbon), e il supervisore degli effetti visivi John "DJ" DesJardin (Batman v Superman, Watchmen).

Il "MonsterVerse" come lo conosciamo ha preso il via nel 2014 con il Godzilla del regista Gareth Edwards ed è proseguito l'anno scorso con Kong: Skull Island, entrambi reboot che hanno fatto il loro dovere al box-office e sono stati bene acccolti da pubblico e critica. "Godzilla vs. Kong" arriva nei cinema il 22 maggio 2020.

Fonte: Screenrant