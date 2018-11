Avengers 4: Stan Lee aveva già girato il suo cameo

Di Pietro Ferraro martedì 13 novembre 2018

Vedremo Stan Lee in "Avengers 4", i fratelli Russo avevano confermato il cameo della leggenda Marvel in un'intervista dello scorso aprile.

Stan Lee è scomparso alla veneranda età di 95 anni, non prima di aver rivoluzionato il mondo dei fumetti, rilanciato i supereroi e contribuito ai "cinecomic" così come li conosciamo oggi. La leggenda Marvel è passato a miglior vita, ma questo non significa che non rivedremo più Lee sul grande schermo. In particolare sembra che fruiremo almeno di un altro cameo nell'Universo Cinematografico Marvel, poiché a quanto ha riferito il co-regista Jo Russo, Lee aveva già girato la sua parte per Avengers 4.

Durante un'intervista con BBC Radio Scotland, risalente allo scorso aprile, prima dell'uscita di "Infinity War" nelle sale, Joe Russo ha discusso della collaborazione con Stan Lee sul set e dei suoi cameo. Joe e suo fratello Anthony hanno familiarità con Lee poichè hanno diretto "The Winter Soldier" e "Civil War", oltre a "Infinity War" e "Avengers 4", quest'ultimo in uscita il prossimo anno. Russo durante l'intervista ha rivelato di aver cercato con il fratello, per quanto si è potuto, di collegare insieme le riprese dei cameo di Lee, confermando così di aver già filmato quello che avrebbero usato per il grande evento dell'UCM del prossimo anno. A seguire Joe Russo parla di di Stan Lee prima della sua scomparsa.

È il padrino di molte di queste storie, lui e Jack Kirby...Con Stan cerchiamo di ottimizzare i tempi, lui non ama volare, quindi proviamo a girare più cameo possibili quando è disponibile. Quindi se abbiamo altri film che girano sullo stesso lotto in cui ci troviamo, ad esempio "Ant-Man and the Wasp" o "Avengers 4", raggruppiamo i suoi cameo insieme per poi spostarlo da un set all'altro e fargli girare i suoi cameo in un solo giorno. E' un grande. E' fantastico averlo sul set e tutti lo amano, e sembra suscitare una reazione molto calorosa dal pubblico quando appare sullo schermo.

Le parole di Russo sono veritiere, c'è un entusiamo tangibile quando Stan Lee spunta nel bel mezzo di un film Marvel e non solo, poiché Lee è anche apparso in molti film degli X-Men, senza dimenticare la sua memorabile comparsata come DJ di uno strip club nel primo film di Deadpool.

Avengers 4 concluderà la "Fase 3" dell'UCM e introdurrà non solo la "Fase 4", ma una sorta di nuovo inizio per i film targati Marvel Studios; una sorta di passaggio di testimone per alcuni dei supereroi più "anziani" alle nuove leve. Anche se è possibile che Stan Lee abbia filmato un cameo anche per Captain Marvel, ipotesi non ancora confermata, un'ultima apparizione in Avengers 4 sarebbe comunque un perfetto commiato per Lee, anche rispetto alla nuova fase a cui andrà incontro l'UCM.

"Avengers 4" arriverà nei cinema il 3 maggio 2019.

